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Spring, TX
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811 Kyle Chase Court
Last updated May 25 2019 at 2:02 AM

811 Kyle Chase Court

811 Kyle Chase Court · No Longer Available
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Location

811 Kyle Chase Court, Spring, TX 77373

Amenities

granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
fireplace
game room
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
game room
parking
garage
MAJESTIC 4 BEDROOMS AND 2.1 BATHS HOME WITH A DETACHED GARAGE AND A LONG DRIVEWAY THAT CAN PARK UP TO 3 CARS.TILE UPON ENTRY AND A STEP DOWN TO THE LIVING AND DINING ROOMS RESPECTIVELY .THIS GORGEOUS HOME HAS HIGH CEILINGS UPON ENTRY AND EXTENDS TO LIVING ROOM.YOU WILL BE AMAZED BY THE BEAUTIFUL KITCHEN WITH AN ISLAND. THE LANDLORD ADDED LEVEL 7 GRANITE COUNTERS TOPS, 42" CABINETS, UPDATED FIXTURES.THE WALK IN PANTRY IS HUGE TO ACCOMMODATE ALL THE GROCERIES AND MORE.MASTER IS DOWN WITH HIS AND HER BASINS IN THE MASTER BATH, A SEPARATE TUB AND SHOWER ,AND AMPLE CLOSET SPACE. GAMEROOM AND 3 OTHER SPACIOUS BEDROOMS ARE UP.HOME IS CONVENIENTLY LOCATED TO MAJOR SHOPPING AND RESTAURANTS AND A STONE THROW AWAY FROM THE SPRINGWOODS VILLAGE AND EXXON ,MOBIL CAMPUS.HOME AVAILABLE BY END OF JUNE

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 811 Kyle Chase Court have any available units?
811 Kyle Chase Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Spring, TX.
How much is rent in Spring, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Spring Rent Report.
What amenities does 811 Kyle Chase Court have?
Some of 811 Kyle Chase Court's amenities include granite counters, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 811 Kyle Chase Court currently offering any rent specials?
811 Kyle Chase Court is not currently offering any rent specials.
Is 811 Kyle Chase Court pet-friendly?
No, 811 Kyle Chase Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Spring.
Does 811 Kyle Chase Court offer parking?
Yes, 811 Kyle Chase Court offers parking.
Does 811 Kyle Chase Court have units with washers and dryers?
No, 811 Kyle Chase Court does not offer units with in unit laundry.
Does 811 Kyle Chase Court have a pool?
No, 811 Kyle Chase Court does not have a pool.
Does 811 Kyle Chase Court have accessible units?
No, 811 Kyle Chase Court does not have accessible units.
Does 811 Kyle Chase Court have units with dishwashers?
Yes, 811 Kyle Chase Court has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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