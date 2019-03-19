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1128 King George Lane
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

1128 King George Lane

1128 King George Lane · No Longer Available
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Location

1128 King George Lane, Savannah, TX 76227
Savannah

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
walk in closets
pool
playground
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
clubhouse
game room
parking
playground
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1128 King George Lane have any available units?
1128 King George Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Savannah, TX.
What amenities does 1128 King George Lane have?
Some of 1128 King George Lane's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1128 King George Lane currently offering any rent specials?
1128 King George Lane is not currently offering any rent specials.
Is 1128 King George Lane pet-friendly?
No, 1128 King George Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Savannah.
Does 1128 King George Lane offer parking?
Yes, 1128 King George Lane offers parking.
Does 1128 King George Lane have units with washers and dryers?
No, 1128 King George Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 1128 King George Lane have a pool?
Yes, 1128 King George Lane has a pool.
Does 1128 King George Lane have accessible units?
No, 1128 King George Lane does not have accessible units.
Does 1128 King George Lane have units with dishwashers?
Yes, 1128 King George Lane has units with dishwashers.
Does 1128 King George Lane have units with air conditioning?
No, 1128 King George Lane does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.
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