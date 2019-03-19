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1020 Rose Garden Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

1020 Rose Garden Drive

1020 Rose Garden Dr · No Longer Available
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Location

1020 Rose Garden Dr, Paloma Creek South, TX 75068

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
gym
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1020 Rose Garden Drive have any available units?
1020 Rose Garden Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Paloma Creek South, TX.
What amenities does 1020 Rose Garden Drive have?
Some of 1020 Rose Garden Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1020 Rose Garden Drive currently offering any rent specials?
1020 Rose Garden Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1020 Rose Garden Drive pet-friendly?
No, 1020 Rose Garden Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Paloma Creek South.
Does 1020 Rose Garden Drive offer parking?
Yes, 1020 Rose Garden Drive offers parking.
Does 1020 Rose Garden Drive have units with washers and dryers?
No, 1020 Rose Garden Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1020 Rose Garden Drive have a pool?
Yes, 1020 Rose Garden Drive has a pool.
Does 1020 Rose Garden Drive have accessible units?
No, 1020 Rose Garden Drive does not have accessible units.
Does 1020 Rose Garden Drive have units with dishwashers?
Yes, 1020 Rose Garden Drive has units with dishwashers.
Does 1020 Rose Garden Drive have units with air conditioning?
No, 1020 Rose Garden Drive does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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