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1513 San Miguel Ct
Last updated June 23 2020 at 7:35 AM

1513 San Miguel Ct

1513 San Miguel Ct · (432) 684-8202
COVID-19 Update
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Location

1513 San Miguel Ct, Midland, TX 79705

Price and availability

INFO PROVIDED BY Propertyware

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,100

3 Bed · 2 Bath · 1853 sqft

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Amenities

granite counters
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
air conditioning
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
garbage disposal
granite counters
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
FABULOUS 3 BED/2 BATH HOME W/2 LIVING AREAS! OPEN FLOOR PLAN WITH SOARING CEILINGS! BEAUTIFUL GRANITE COUNTER TOPS IN KITCHEN W/ISLAND,AND DARK FINISH CABINETRY! GREAT FORMAL LIVING ROOM THAT COULD DOUBLE AS A BONUS ROOM! GREAT SIZE BEDROOMS! SEQUESTERED MASTER BEDROOM WITH DUAL SINKS, SEPARATE TUB & WALK-IN SHOWER! NO SMOKING! ALL APPLICANTS 18 AND OVER MUST FILL OUT APPLICATION AND PAY $50 APPLICATION FEE! CASHIERS CHECK OR MONEY ORDER ONLY! MUST PASS CREDIT & BACKGROUND CHECK! MINIMUM 550 CREDIT SCORE REQUIRED! PETS ALLOWED UPON APPROVAL WITH $500 PET DEPOSIT PER PET! NO GUARD DOGS ALLOWED: PITBULLS, GERMAN SHEPHERDS, ROTTWEILERS, DOBERMAN PINSCHERS, OR AMERICAN BULLDOGS!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1513 San Miguel Ct have any available units?
1513 San Miguel Ct has a unit available for $2,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1513 San Miguel Ct have?
Some of 1513 San Miguel Ct's amenities include granite counters, garbage disposal, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1513 San Miguel Ct currently offering any rent specials?
1513 San Miguel Ct is not currently offering any rent specials.
Is 1513 San Miguel Ct pet-friendly?
Yes, 1513 San Miguel Ct is pet friendly.
Does 1513 San Miguel Ct offer parking?
No, 1513 San Miguel Ct does not offer parking.
Does 1513 San Miguel Ct have units with washers and dryers?
No, 1513 San Miguel Ct does not offer units with in unit laundry.
Does 1513 San Miguel Ct have a pool?
No, 1513 San Miguel Ct does not have a pool.
Does 1513 San Miguel Ct have accessible units?
No, 1513 San Miguel Ct does not have accessible units.
Does 1513 San Miguel Ct have units with dishwashers?
Yes, 1513 San Miguel Ct has units with dishwashers.
Does 1513 San Miguel Ct have units with air conditioning?
Yes, 1513 San Miguel Ct has units with air conditioning.
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