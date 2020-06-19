1513 San Miguel Ct

Amenities
FABULOUS 3 BED/2 BATH HOME W/2 LIVING AREAS! OPEN FLOOR PLAN WITH SOARING CEILINGS! BEAUTIFUL GRANITE COUNTER TOPS IN KITCHEN W/ISLAND,AND DARK FINISH CABINETRY! GREAT FORMAL LIVING ROOM THAT COULD DOUBLE AS A BONUS ROOM! GREAT SIZE BEDROOMS! SEQUESTERED MASTER BEDROOM WITH DUAL SINKS, SEPARATE TUB & WALK-IN SHOWER! NO SMOKING! ALL APPLICANTS 18 AND OVER MUST FILL OUT APPLICATION AND PAY $50 APPLICATION FEE! CASHIERS CHECK OR MONEY ORDER ONLY! MUST PASS CREDIT & BACKGROUND CHECK! MINIMUM 550 CREDIT SCORE REQUIRED! PETS ALLOWED UPON APPROVAL WITH $500 PET DEPOSIT PER PET! NO GUARD DOGS ALLOWED: PITBULLS, GERMAN SHEPHERDS, ROTTWEILERS, DOBERMAN PINSCHERS, OR AMERICAN BULLDOGS!