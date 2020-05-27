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Little Elm, TX
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2000 Megan Creek Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

2000 Megan Creek Drive

2000 Megan Creek Dr · No Longer Available
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Location

2000 Megan Creek Dr, Little Elm, TX 75068

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
new construction
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
microwave
oven
patio / balcony
range
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
gym
game room
parking
pool
garage
new construction
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2000 Megan Creek Drive have any available units?
2000 Megan Creek Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Little Elm, TX.
What amenities does 2000 Megan Creek Drive have?
Some of 2000 Megan Creek Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2000 Megan Creek Drive currently offering any rent specials?
2000 Megan Creek Drive is not currently offering any rent specials.
Is 2000 Megan Creek Drive pet-friendly?
No, 2000 Megan Creek Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Little Elm.
Does 2000 Megan Creek Drive offer parking?
Yes, 2000 Megan Creek Drive offers parking.
Does 2000 Megan Creek Drive have units with washers and dryers?
No, 2000 Megan Creek Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 2000 Megan Creek Drive have a pool?
Yes, 2000 Megan Creek Drive has a pool.
Does 2000 Megan Creek Drive have accessible units?
No, 2000 Megan Creek Drive does not have accessible units.
Does 2000 Megan Creek Drive have units with dishwashers?
Yes, 2000 Megan Creek Drive has units with dishwashers.
Does 2000 Megan Creek Drive have units with air conditioning?
No, 2000 Megan Creek Drive does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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