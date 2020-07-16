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Kendall County, TX
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116 Timber Trail
Last updated July 2 2020 at 4:25 PM

116 Timber Trail

116 Timber Trail · (830) 816-2288
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

116 Timber Trail, Kendall County, TX 78006

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$1,700

4 Bed · 3 Bath · 2016 sqft

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Amenities

patio / balcony
carport
gym
fireplace
Unit Amenities
fireplace
patio / balcony
Property Amenities
carport
gym
parking
APPROXIMATELY 2016 S.F. OF LIVING AREA IN THIS 4 BEDROOM, 2 BATH HOME WITH GREAT VIEWS. DECK, AND LARGE CARPORT ARE JUST SOME OF THE FEATURES OF THIS HOME. DON'T LET THE OUTSIDE FOOL YOU. YOU WILL BE SURPRISED WHEN YOU ENTER. LARGE OPEN SPACE, PRETTY KITCHEN, FIREPLACE IN THE LIVING ROOM AND EXTRA ROOM IN MASTER BEDROOM FOR OFFICE OR EXERCISE AREA. NEW FLOORS IN LIVING ROOM. DID I MENTION THE VIEW! APPLICATION REQUIRED ON EACH OCCUPANT 18 YEARS AND OLDER. $60 APP FEE. READY FOR IMMEDIATE OCCUPANCY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 116 Timber Trail have any available units?
116 Timber Trail has a unit available for $1,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 116 Timber Trail have?
Some of 116 Timber Trail's amenities include patio / balcony, carport, and gym. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 116 Timber Trail currently offering any rent specials?
116 Timber Trail is not currently offering any rent specials.
Is 116 Timber Trail pet-friendly?
No, 116 Timber Trail is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Kendall County.
Does 116 Timber Trail offer parking?
Yes, 116 Timber Trail offers parking.
Does 116 Timber Trail have units with washers and dryers?
No, 116 Timber Trail does not offer units with in unit laundry.
Does 116 Timber Trail have a pool?
No, 116 Timber Trail does not have a pool.
Does 116 Timber Trail have accessible units?
No, 116 Timber Trail does not have accessible units.
Does 116 Timber Trail have units with dishwashers?
No, 116 Timber Trail does not have units with dishwashers.
Does 116 Timber Trail have units with air conditioning?
No, 116 Timber Trail does not have units with air conditioning.
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