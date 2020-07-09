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Fairview, TX
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1317 Shinnecock Court
Last updated December 8 2019 at 5:24 AM

1317 Shinnecock Court

1317 Shinnecock Court · No Longer Available
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Location

1317 Shinnecock Court, Fairview, TX 75069

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
gym
pool
Unit Amenities
dishwasher
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
gym
parking
pool
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1317 Shinnecock Court have any available units?
1317 Shinnecock Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fairview, TX.
What amenities does 1317 Shinnecock Court have?
Some of 1317 Shinnecock Court's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1317 Shinnecock Court currently offering any rent specials?
1317 Shinnecock Court is not currently offering any rent specials.
Is 1317 Shinnecock Court pet-friendly?
No, 1317 Shinnecock Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fairview.
Does 1317 Shinnecock Court offer parking?
Yes, 1317 Shinnecock Court offers parking.
Does 1317 Shinnecock Court have units with washers and dryers?
No, 1317 Shinnecock Court does not offer units with in unit laundry.
Does 1317 Shinnecock Court have a pool?
Yes, 1317 Shinnecock Court has a pool.
Does 1317 Shinnecock Court have accessible units?
No, 1317 Shinnecock Court does not have accessible units.
Does 1317 Shinnecock Court have units with dishwashers?
Yes, 1317 Shinnecock Court has units with dishwashers.
Does 1317 Shinnecock Court have units with air conditioning?
No, 1317 Shinnecock Court does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.
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