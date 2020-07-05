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Allen, TX
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1632 Summerfield Drive
Last updated April 3 2020 at 2:23 PM

1632 Summerfield Drive

1632 Summerfield Drive · No Longer Available
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Location

1632 Summerfield Drive, Allen, TX 75002

Amenities

dishwasher
stainless steel
walk in closets
fireplace
bathtub
carpet
Unit Amenities
bathtub
carpet
dishwasher
fireplace
oven
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
SUPER BRIGHT & CLEAN SPLIT 3 BEDROOM , 2 BATH WITH OPEN FLOORPLAN, VAULTED CEILINGS THROUGHOUT, LOTS OF WALK IN CLOSET SPACE, ARCHED OPENINGS IN THE WALK WAYS, NEW CARPET, TILE IN ALL THE WET AREAS, STAINLESS APPLIANCES, GAS COOKTOP, BENCH SEAT IN BREAKFAST DINING, FRESH PAINT INSIDE. THE LARGE LIVING ROOM HAS A FIREPLACE & OPENS UP FROM THE KITCHEN & DINING SO YOU NEVER HAVE TO FEEL LEFT OUT IF YOU'RE ENTERTAINING. MASTER BEDROOM HAS A BAY WINDOW. THE MASTER BATH HAS A DOUBLE VANITY, LARGE WIC & SEPARATE GARDEN TUB & SHOWER. OUTSIDE, THE FENCE IS NEW. ITS A BOARD ON BOARD WITH STEAL POSTS & THE OUTSIDE OF THE HOUSE WAS JUST PAINTED. JUST AROUND THE CORNER FROM THE PARK. WELCOME HOME!!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1632 Summerfield Drive have any available units?
1632 Summerfield Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Allen, TX.
How much is rent in Allen, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Allen Rent Report.
What amenities does 1632 Summerfield Drive have?
Some of 1632 Summerfield Drive's amenities include dishwasher, stainless steel, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1632 Summerfield Drive currently offering any rent specials?
1632 Summerfield Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1632 Summerfield Drive pet-friendly?
No, 1632 Summerfield Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Allen.
Does 1632 Summerfield Drive offer parking?
No, 1632 Summerfield Drive does not offer parking.
Does 1632 Summerfield Drive have units with washers and dryers?
No, 1632 Summerfield Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1632 Summerfield Drive have a pool?
No, 1632 Summerfield Drive does not have a pool.
Does 1632 Summerfield Drive have accessible units?
No, 1632 Summerfield Drive does not have accessible units.
Does 1632 Summerfield Drive have units with dishwashers?
Yes, 1632 Summerfield Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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