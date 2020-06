Amenities

Unit Amenities air conditioning dishwasher hardwood floors range refrigerator w/d hookup recently renovated Property Amenities cats allowed dogs allowed pet friendly accepts section 8 parking

Spacious Renovated 2 Bedroom in York City SD - This spacious 2 bedroom apartment is located on the 600 block of W. Market St. convenient to public transportation and many other amenities. It is a second floor apartment with a large bay window in the living room. There are beautiful hardwood floors throughout and separate dining room. New tiled bathroom. On-street parking. Tenant pays gas and electric.



Este espacioso apartamento de 2 dormitorios está ubicado en la cuadra 600 de W. Market St., conveniente para el transporte público y muchas otras comodidades. Es un apartamento en el segundo piso. Hay pisos de madera en todas partes y comedor separado. Estacionamiento en la calle. El inquilino paga gas y electricidad



(RLNE4007573)