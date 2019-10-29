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Belleville, NJ
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172 WASHINGTON AVE
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172 WASHINGTON AVE

172 Washington Avenue · (973) 539-1120
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Location

172 Washington Avenue, Belleville, NJ 07109

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

Studio

Unit Rear · Avail. now

$1,750

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Studio · 1 Bath

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Amenities

granite counters
pet friendly
parking
stainless steel
air conditioning
some paid utils
Unit Amenities
air conditioning
granite counters
microwave
oven
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
restrictions: Breed restrictions apply.
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 172 WASHINGTON AVE have any available units?
172 WASHINGTON AVE has a unit available for $1,750 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 172 WASHINGTON AVE have?
Some of 172 WASHINGTON AVE's amenities include granite counters, pet friendly, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 172 WASHINGTON AVE currently offering any rent specials?
172 WASHINGTON AVE isn't currently offering any rent specials.
Is 172 WASHINGTON AVE pet-friendly?
Yes, 172 WASHINGTON AVE is pet friendly.
Does 172 WASHINGTON AVE offer parking?
Yes, 172 WASHINGTON AVE does offer parking.
Does 172 WASHINGTON AVE have units with washers and dryers?
No, 172 WASHINGTON AVE does not offer units with in unit laundry.
Does 172 WASHINGTON AVE have a pool?
No, 172 WASHINGTON AVE does not have a pool.
Does 172 WASHINGTON AVE have accessible units?
No, 172 WASHINGTON AVE does not have accessible units.
Does 172 WASHINGTON AVE have units with dishwashers?
No, 172 WASHINGTON AVE does not have units with dishwashers.
Does 172 WASHINGTON AVE have units with air conditioning?
Yes, 172 WASHINGTON AVE has units with air conditioning.
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