All apartments in Wayne County
Find more places like 43806 CHERRY GROVE Court E.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Wayne County, MI
/
43806 CHERRY GROVE Court E
Last updated July 8 2020 at 10:46 AM

43806 CHERRY GROVE Court E

43806 Cherry Grove Ct E · (734) 459-5100
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

43806 Cherry Grove Ct E, Wayne County, MI 48188

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,950

3 Bed · 3 Bath · 2290 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
range
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
POPULAR CANTON 3 LEVEL TOWNHOUSE, 3 BEDRM/2.5 BATH CONDO 2290 SQFT. WELL LOCATED IN QUIET NEIGHBORHOOD W/GREEN SPACE & PONDS. FINISHED WALKOUT LOWER LEVEL W/4TH BEDRM. BACKS TO SERENE TREE LINE W/PRIVACY. MANY UPGRADES INCLUDE NEW GRANITE COUNTER TOPS, SINK & FAUCET, NEWER HARDWOOD FLRS IN KITCHEN, NEWER STOVE, CARPET, PAINT. ENORMOUS GREAT RM W/FIREPLACE. MASTER SUITE HAS PRIVATE BATH & WALKIN CLOSET. GREAT LOCATION NEAR SHOPPING, RESTAURANTS, FREEWAY. ACCLAIMED PLYMOUTH CANTON SCHOOLS. REQUIRED, CREDIT SCORE, PROOF OF EMPLOYMENT AND INCOME. Available Early August

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 43806 CHERRY GROVE Court E have any available units?
43806 CHERRY GROVE Court E has a unit available for $1,950 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 43806 CHERRY GROVE Court E have?
Some of 43806 CHERRY GROVE Court E's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 43806 CHERRY GROVE Court E currently offering any rent specials?
43806 CHERRY GROVE Court E is not currently offering any rent specials.
Is 43806 CHERRY GROVE Court E pet-friendly?
No, 43806 CHERRY GROVE Court E is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Wayne County.
Does 43806 CHERRY GROVE Court E offer parking?
Yes, 43806 CHERRY GROVE Court E offers parking.
Does 43806 CHERRY GROVE Court E have units with washers and dryers?
Yes, 43806 CHERRY GROVE Court E offers units with in unit laundry.
Does 43806 CHERRY GROVE Court E have a pool?
No, 43806 CHERRY GROVE Court E does not have a pool.
Does 43806 CHERRY GROVE Court E have accessible units?
No, 43806 CHERRY GROVE Court E does not have accessible units.
Does 43806 CHERRY GROVE Court E have units with dishwashers?
Yes, 43806 CHERRY GROVE Court E has units with dishwashers.
Does 43806 CHERRY GROVE Court E have units with air conditioning?
No, 43806 CHERRY GROVE Court E does not have units with air conditioning.
Interested in 43806 CHERRY GROVE Court E?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Fairlane Woods Apartments
5521 Fairlane Woods Dr
Dearborn, MI 48126
Redwood Canton
2372 Monument Ln
Wayne County, MI 48188
DuCharme Place
1544 East Lafayette Street
Detroit, MI 48207
Concorde Club
7080 Niagara St
Romulus, MI 48174
Fairlane Meadow
4900 Heather Dr
Dearborn, MI 48126
Plymouth Heritage
12811 Heritage
Plymouth, MI 48170
Harbour Club
49000 Denton Rd
Belleville, MI 48111
Detroit City Club Apartments
1431 Washington Blvd
Detroit, MI 48226

Similar Pages

Wayne County Pet Friendly Places

Apartments For Rent in Nearby Cities

Detroit, MIToledo, OHAnn Arbor, MIFarmington Hills, MIWarren, MISouthfield, MIWestland, MISterling Heights, MIRoyal Oak, MITroy, MIFlint, MIDearborn, MI
Perrysburg, OHNovi, MIRoseville, MIMadison Heights, MIYpsilanti, MIRochester Hills, MIFerndale, MIOak Park, MIHazel Park, MIFarmington, MISt. Clair Shores, MIEastpointe, MI
Wyandotte, MILivonia, MIRiverview, MIWoodhaven, MITaylor, MILincoln Park, MINorthville, MIWayne, MIRomulus, MIMelvindale, MIAllen Park, MIDearborn Heights, MI

Apartments Near Colleges

Mott Community CollegeConcordia University-Ann Arbor
College for Creative StudiesLawrence Technological University
University of Michigan-Ann Arbor
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity