All apartments in Wayne County
Find more places like 414 Filmore Street.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Wayne County, MI
/
414 Filmore Street
Last updated July 17 2020 at 10:49 AM

414 Filmore Street

414 Filmore St · (248) 284-6990
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

414 Filmore St, Wayne County, MI 48188

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 414 Filmore Street · Avail. now

$1,900

2 Bed · 2 Bath · 1506 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
garage
walk in closets
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
garbage disposal
in unit laundry
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
pet friendly
on-site laundry
parking
garage
COMING SOON - LOVELY COLONIAL-STYLE CONDO IN CANTON FOR LEASE! - LOVELY COLONIAL-STYLE CONDO IN CANTON FOR LEASE! THIS ENTRY LEVEL UNIT FEATURES A EXTENDED LIVING ROOM W/GAS FIREPLACE AND ATTACHED DINING ROOM, GROUNDS MAINTENANCE, PRIVATE ENTRY, HUMIDIFIER, MASTER BEDROOM W/ATTACHED BATHROOM AND WALK-IN CLOSET, SPACIOUS KITCHEN W/PLENTY OF CABINET STORAGE SPACE, PRIVATE LAUNDRY ROOM W/WASHER AND DRYER INCLUDED, SPRINKLER SYSTEM, FULL COMPLEMENT OF APPLIANCES, DUAL ENTRY BATHROOM, FULL UNFINISHED BASEMENT & FRESH COAT OF INTERIOR PAINT('17). MINIMUM 1 YEAR LEASE, PETS ARE NEGOTIABLE.

No Pets Allowed

(RLNE4139690)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 414 Filmore Street have any available units?
414 Filmore Street has a unit available for $1,900 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 414 Filmore Street have?
Some of 414 Filmore Street's amenities include in unit laundry, garbage disposal, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 414 Filmore Street currently offering any rent specials?
414 Filmore Street is not currently offering any rent specials.
Is 414 Filmore Street pet-friendly?
Yes, 414 Filmore Street is pet friendly.
Does 414 Filmore Street offer parking?
Yes, 414 Filmore Street offers parking.
Does 414 Filmore Street have units with washers and dryers?
Yes, 414 Filmore Street offers units with in unit laundry.
Does 414 Filmore Street have a pool?
No, 414 Filmore Street does not have a pool.
Does 414 Filmore Street have accessible units?
No, 414 Filmore Street does not have accessible units.
Does 414 Filmore Street have units with dishwashers?
Yes, 414 Filmore Street has units with dishwashers.
Does 414 Filmore Street have units with air conditioning?
Yes, 414 Filmore Street has units with air conditioning.
Interested in 414 Filmore Street?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Fairlane Woods Apartments
5521 Fairlane Woods Dr
Dearborn, MI 48126
Uptown Apartments
49730 Uptown Ave.
Plymouth, MI 48187
DuCharme Place
1544 East Lafayette Street
Detroit, MI 48207
Gale Gardens Apartments
30 Gale Gardens Blvd #2
Melvindale, MI 48122
Cathedral Tower
80 E Hancock St
Detroit, MI 48201
Woodcrest Apartments
8300 Woodcrest Dr
Westland, MI 48185
The Boulevard
2911 West Grand Boulevard
Detroit, MI 48202
Crossings at Canton
8375 Honeytree Blvd
Canton, OH 48187

Similar Pages

Wayne County Pet Friendly Places

Apartments For Rent in Nearby Cities

Detroit, MIToledo, OHAnn Arbor, MIFarmington Hills, MIWarren, MISouthfield, MIWestland, MISterling Heights, MIRoyal Oak, MITroy, MIFlint, MIDearborn, MI
Perrysburg, OHNovi, MIRoseville, MIMadison Heights, MIYpsilanti, MIRochester Hills, MIFerndale, MIOak Park, MIHazel Park, MIFarmington, MISt. Clair Shores, MIEastpointe, MI
Wyandotte, MILivonia, MIRiverview, MIWoodhaven, MITaylor, MILincoln Park, MINorthville, MIWayne, MIRomulus, MIMelvindale, MIAllen Park, MIDearborn Heights, MI

Apartments Near Colleges

Mott Community CollegeConcordia University-Ann Arbor
College for Creative StudiesLawrence Technological University
University of Michigan-Ann Arbor
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity