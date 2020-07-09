414 Filmore Street

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COMING SOON - LOVELY COLONIAL-STYLE CONDO IN CANTON FOR LEASE! - LOVELY COLONIAL-STYLE CONDO IN CANTON FOR LEASE! THIS ENTRY LEVEL UNIT FEATURES A EXTENDED LIVING ROOM W/GAS FIREPLACE AND ATTACHED DINING ROOM, GROUNDS MAINTENANCE, PRIVATE ENTRY, HUMIDIFIER, MASTER BEDROOM W/ATTACHED BATHROOM AND WALK-IN CLOSET, SPACIOUS KITCHEN W/PLENTY OF CABINET STORAGE SPACE, PRIVATE LAUNDRY ROOM W/WASHER AND DRYER INCLUDED, SPRINKLER SYSTEM, FULL COMPLEMENT OF APPLIANCES, DUAL ENTRY BATHROOM, FULL UNFINISHED BASEMENT & FRESH COAT OF INTERIOR PAINT('17). MINIMUM 1 YEAR LEASE, PETS ARE NEGOTIABLE.
No Pets Allowed
(RLNE4139690)