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40646 Gilbert St
Last updated July 8 2020 at 7:30 AM

40646 Gilbert St

40646 Gilbert Street · (734) 678-6559
COVID-19 Update
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Location

40646 Gilbert Street, Wayne County, MI 48170

Price and availability

INFO PROVIDED BY Propertyware

1 Bedroom

Unit 1 Bed · Avail. now

$1,200

1 Bed · 2 Bath · 1104 sqft

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Amenities

w/d hookup
pet friendly
garage
microwave
range
refrigerator
Unit Amenities
microwave
range
refrigerator
w/d hookup
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 40646 Gilbert St have any available units?
40646 Gilbert St has a unit available for $1,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 40646 Gilbert St have?
Some of 40646 Gilbert St's amenities include w/d hookup, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 40646 Gilbert St currently offering any rent specials?
40646 Gilbert St is not currently offering any rent specials.
Is 40646 Gilbert St pet-friendly?
Yes, 40646 Gilbert St is pet friendly.
Does 40646 Gilbert St offer parking?
Yes, 40646 Gilbert St offers parking.
Does 40646 Gilbert St have units with washers and dryers?
No, 40646 Gilbert St does not offer units with in unit laundry.
Does 40646 Gilbert St have a pool?
No, 40646 Gilbert St does not have a pool.
Does 40646 Gilbert St have accessible units?
No, 40646 Gilbert St does not have accessible units.
Does 40646 Gilbert St have units with dishwashers?
No, 40646 Gilbert St does not have units with dishwashers.
Does 40646 Gilbert St have units with air conditioning?
No, 40646 Gilbert St does not have units with air conditioning.
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