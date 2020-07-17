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4664 AMBERWOOD Court
Last updated July 17 2020 at 2:07 AM

4664 AMBERWOOD Court

4664 Amberwood Court · (248) 721-9980
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

4664 Amberwood Court, Oakland County, MI 48306

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,300

4 Bed · 3 Bath · 2400 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4664 AMBERWOOD Court have any available units?
4664 AMBERWOOD Court has a unit available for $2,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 4664 AMBERWOOD Court have?
Some of 4664 AMBERWOOD Court's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4664 AMBERWOOD Court currently offering any rent specials?
4664 AMBERWOOD Court is not currently offering any rent specials.
Is 4664 AMBERWOOD Court pet-friendly?
Yes, 4664 AMBERWOOD Court is pet friendly.
Does 4664 AMBERWOOD Court offer parking?
Yes, 4664 AMBERWOOD Court offers parking.
Does 4664 AMBERWOOD Court have units with washers and dryers?
Yes, 4664 AMBERWOOD Court offers units with in unit laundry.
Does 4664 AMBERWOOD Court have a pool?
No, 4664 AMBERWOOD Court does not have a pool.
Does 4664 AMBERWOOD Court have accessible units?
No, 4664 AMBERWOOD Court does not have accessible units.
Does 4664 AMBERWOOD Court have units with dishwashers?
Yes, 4664 AMBERWOOD Court has units with dishwashers.
Does 4664 AMBERWOOD Court have units with air conditioning?
No, 4664 AMBERWOOD Court does not have units with air conditioning.
Interested in 4664 AMBERWOOD Court?
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