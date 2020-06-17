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45331 COURTVIEW Trail
Last updated April 29 2020 at 6:36 AM

45331 COURTVIEW Trail

45331 Courtview Trail · (248) 921-8778
COVID-19 Update
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Location

45331 Courtview Trail, Novi, MI 48375

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,650

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4 Bed · 3 Bath · 2384 sqft

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Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
VERY IMPRESSIVE FIRST FLOOR MASTER CAPE COD, MARBLE FLOOR FOYER, HARDWOOD FLOORS & CROWN MOLDING IN DINING ROOM. HARDWOOD FLOORS IN BREAKFAST NOOK & KITCHEN AREA. GRANITE COUNTER TOPS IN KITCHEN. GREAT ROOM WITH MARBLE FIREPLACE. APPLICATION MUST INCLUDE PREVIOUS LANDLORD INFORMATION, ALL PAGES OF CREDIT REPORT INCLUDING SCORES, PAY STUBS, EMPLOYMENT LETTER AND BANK STATEMENTS. ALL DOCUMENTS MUST BE APPROVED BY LANDLORD. 1.5 MONTHS SECURITY DEPOSIT. NON REFUNDABLE CLEANING FEE $350. DEDUCTIBLE $100 REPAIR / SERVICE CALL EACH OCCURRENCE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 45331 COURTVIEW Trail have any available units?
45331 COURTVIEW Trail has a unit available for $2,650 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 45331 COURTVIEW Trail have?
Some of 45331 COURTVIEW Trail's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 45331 COURTVIEW Trail currently offering any rent specials?
45331 COURTVIEW Trail isn't currently offering any rent specials.
Is 45331 COURTVIEW Trail pet-friendly?
No, 45331 COURTVIEW Trail is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Novi.
Does 45331 COURTVIEW Trail offer parking?
Yes, 45331 COURTVIEW Trail does offer parking.
Does 45331 COURTVIEW Trail have units with washers and dryers?
Yes, 45331 COURTVIEW Trail offers units with in unit laundry.
Does 45331 COURTVIEW Trail have a pool?
No, 45331 COURTVIEW Trail does not have a pool.
Does 45331 COURTVIEW Trail have accessible units?
No, 45331 COURTVIEW Trail does not have accessible units.
Does 45331 COURTVIEW Trail have units with dishwashers?
Yes, 45331 COURTVIEW Trail has units with dishwashers.
Does 45331 COURTVIEW Trail have units with air conditioning?
No, 45331 COURTVIEW Trail does not have units with air conditioning.
Have a question for 45331 COURTVIEW Trail?
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