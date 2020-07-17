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410 UMBERLAND CT
Last updated July 17 2020 at 10:49 AM

410 UMBERLAND CT

410 Umberland Court · (517) 540-9560
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Location

410 Umberland Court, Howell, MI 48843

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

4 Bedrooms

Unit 410 UMBERLAND CT · Avail. now

$1,750

4 Bed · 3 Bath · 1710 sqft

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Amenities

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(RLNE4887237)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 410 UMBERLAND CT have any available units?
410 UMBERLAND CT has a unit available for $1,750 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Howell, MI?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Howell Rent Report.
Is 410 UMBERLAND CT currently offering any rent specials?
410 UMBERLAND CT is not currently offering any rent specials.
Is 410 UMBERLAND CT pet-friendly?
Yes, 410 UMBERLAND CT is pet friendly.
Does 410 UMBERLAND CT offer parking?
Yes, 410 UMBERLAND CT offers parking.
Does 410 UMBERLAND CT have units with washers and dryers?
No, 410 UMBERLAND CT does not offer units with in unit laundry.
Does 410 UMBERLAND CT have a pool?
No, 410 UMBERLAND CT does not have a pool.
Does 410 UMBERLAND CT have accessible units?
No, 410 UMBERLAND CT does not have accessible units.
Does 410 UMBERLAND CT have units with dishwashers?
No, 410 UMBERLAND CT does not have units with dishwashers.
Does 410 UMBERLAND CT have units with air conditioning?
No, 410 UMBERLAND CT does not have units with air conditioning.
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