All apartments in Harper Woods
Find more places like 20857 WOODMONT Street.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Harper Woods, MI
/
20857 WOODMONT Street
Last updated June 16 2020 at 10:11 PM

20857 WOODMONT Street

20857 Woodmont Street · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Harper Woods
See all
Apartments with Pool
See all
2 Bedrooms, 2 Bathrooms
See all
2 Bedrooms
See all
1 Bedrooms
See all

Location

20857 Woodmont Street, Harper Woods, MI 48225
Harper Woods

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
VERY NICELY UPDATED, CLEAN & MOVE-IN READY BRICK RANCH EAST OF I-94 ON A GREAT BLOCK, WALKING DISTANCE TO GHESQUIERE PARK & MACK AVE, CLOSE TO ST. JOHN HOSPITAL / MEDICAL CENTER. BEAUTIFUL REFINISHED OAK FLOORS. UPDATED GALLEY KITCHEN HAS OAK CABINETS, CERAMIC TILED FLOOR, DISHWASHER, STOVE & REFRIGERATOR TOO! NATURAL FIREPLACE IN SPACIOUS LIVING ROOM. UPDATED BATHROOM IS IN GREAT SHAPE. UNFINISHED BASEMENT HAS PLENTY OF STORAGE SPACE, WASHER & DRYER IN THE LAUNDRY AREA W/ADDITIONAL SHELVING & GLASS BLOCK WINDOWS. THIS IS A GOOD SIZED HOME WITH A GREAT FLOOR PLAN & EXCELLENT ENTERTAINING SPACE. THE HOME ALSO HAS NEWER VINYL WINDOWS, NEWER ROOF & FURNACE PLUS CENTRAL AIR FOR YOUR SUMMER COMFORT. THE HOME IS LICENSED AS A RENTAL PROPERTY & IS PROFESSIONALLY MANAGED. *THE PROPERTY OWNER IS GIVING PREFERENCE TO LONGER TERM LEASE APPLICATIONS. PETS NEGOTIABLE DEPENDING ON NUMBER, SIZE & BREED. NO SECTION 8 APPLICATIONS WILL BE ACCEPTED ON THIS PROPERTY, SORRY. $25 APPLICATION FEE PER ADULT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
restrictions: Breed restrictions apply.
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 20857 WOODMONT Street have any available units?
20857 WOODMONT Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Harper Woods, MI.
What amenities does 20857 WOODMONT Street have?
Some of 20857 WOODMONT Street's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 20857 WOODMONT Street currently offering any rent specials?
20857 WOODMONT Street isn't currently offering any rent specials.
Is 20857 WOODMONT Street pet-friendly?
Yes, 20857 WOODMONT Street is pet friendly.
Does 20857 WOODMONT Street offer parking?
Yes, 20857 WOODMONT Street does offer parking.
Does 20857 WOODMONT Street have units with washers and dryers?
Yes, 20857 WOODMONT Street offers units with in unit laundry.
Does 20857 WOODMONT Street have a pool?
No, 20857 WOODMONT Street does not have a pool.
Does 20857 WOODMONT Street have accessible units?
No, 20857 WOODMONT Street does not have accessible units.
Does 20857 WOODMONT Street have units with dishwashers?
Yes, 20857 WOODMONT Street has units with dishwashers.
Does 20857 WOODMONT Street have units with air conditioning?
Yes, 20857 WOODMONT Street has units with air conditioning.
Helpful Articles
The Best & Worst Cities for Dating 2019
Pamper Your Pup With These Great Apartment Pet Amenities
Rental Inspection Checklist – What to Look For
5 Tips for Finding the Perfect Roommate
What Parents Should Look for in an Apartment
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Meadows on Balfour
20600 Balfour St
Harper Woods, MI 48225

Similar Pages

Harper Woods 1 BedroomsHarper Woods 2 Bedrooms
Harper Woods 2 Bedrooms, 2 BathroomsHarper Woods Apartments with Parking
Harper Woods Apartments with Pool

Apartments For Rent in Nearby Cities

Detroit, MIFarmington Hills, MISouthfield, MIWarren, MISterling Heights, MIRoyal Oak, MIWestland, MITroy, MIDearborn, MINovi, MIRoseville, MIYpsilanti, MI
Rochester Hills, MIAuburn Hills, MIPontiac, MIMadison Heights, MIDearborn Heights, MIOak Park, MIWoodhaven, MIRochester, MINew Baltimore, MIMelvindale, MIFarmington, MIWolverine Lake, MI
Belleville, MIMilford, MINorthville, MIUtica, MIBloomfield Hills, MILake Orion, MIClawson, MIHazel Park, MIWayne, MIBirmingham, MIWyandotte, MIHighland Park, MI

Apartments Near Colleges

College for Creative StudiesLawrence Technological University
University of Michigan-DearbornOakland University
Walsh College of Accountancy and Business Administration