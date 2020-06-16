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30301 ESSEX
Last updated April 29 2020 at 6:36 AM

30301 ESSEX

30301 Essex Drive · (248) 921-8778
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Location

30301 Essex Drive, Farmington Hills, MI 48331

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,400

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4 Bed · 3 Bath · 2604 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 30301 ESSEX have any available units?
30301 ESSEX has a unit available for $2,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 30301 ESSEX have?
Some of 30301 ESSEX's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 30301 ESSEX currently offering any rent specials?
30301 ESSEX isn't currently offering any rent specials.
Is 30301 ESSEX pet-friendly?
No, 30301 ESSEX is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Farmington Hills.
Does 30301 ESSEX offer parking?
Yes, 30301 ESSEX does offer parking.
Does 30301 ESSEX have units with washers and dryers?
Yes, 30301 ESSEX offers units with in unit laundry.
Does 30301 ESSEX have a pool?
No, 30301 ESSEX does not have a pool.
Does 30301 ESSEX have accessible units?
No, 30301 ESSEX does not have accessible units.
Does 30301 ESSEX have units with dishwashers?
Yes, 30301 ESSEX has units with dishwashers.
Does 30301 ESSEX have units with air conditioning?
No, 30301 ESSEX does not have units with air conditioning.
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