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20219 CARLYSLE Street
Last updated May 18 2020 at 8:10 PM

20219 CARLYSLE Street

20219 Carlysle Street · (313) 274-1700
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Location

20219 Carlysle Street, Dearborn, MI 48124
Southwest Outer Drive

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

Studio

Unit 0 Bed · Avail. now

$5,500

Click to see floorplan

Studio · 1 Bath · 3000 sqft

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Amenities

parking
recently renovated
range
Unit Amenities
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Property Amenities
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THIS FORMER RESTAURANT WAS COMPLETELY REMODELED IN 2018 AND IS READY TO GO..INCLUDED IN THE LEASE IS ALL EQUIPMENT.(NEWER) AND INVENTORY...REFRIG. STOVE, POTS, PANS, TABLES AND CHAIRS, ETC...THIS IS A DEFINITE MUST SEE...THIS PROPERTY HAS MORE PARKING SPACES (140) THAN ANY PRIVATE PROPERTY AROUND..HIGH VISIBILITY FROM OUTER DRIVE..CLOSE TO FORD COMPLEX..LEASE FOR THE PROPERTY IS $5500. PER MONTH..LAND CONTRACT AVAILABLE..LEASE IS FOR BUILDING AND EQUIPMENT..TENANT PAYS INSURANCE AND UTILITIES..OWNER PAYS WATER..CAN BE ANY KIND OF RESTAURANT YOU WANT..SHOWING BY APPOINTMENT ONLY..ALSO BUSINESS AND EQUIPMENT FOR SALE..CONTACT AGENT...WITH THE PARK CLOSE BY, YOU CAN ADD ICE CREAM SALES TO MAKE THIS A GREAT MONEYMAKER.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 20219 CARLYSLE Street have any available units?
20219 CARLYSLE Street has a unit available for $5,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Dearborn, MI?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dearborn Rent Report.
Is 20219 CARLYSLE Street currently offering any rent specials?
20219 CARLYSLE Street isn't currently offering any rent specials.
Is 20219 CARLYSLE Street pet-friendly?
No, 20219 CARLYSLE Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dearborn.
Does 20219 CARLYSLE Street offer parking?
Yes, 20219 CARLYSLE Street does offer parking.
Does 20219 CARLYSLE Street have units with washers and dryers?
No, 20219 CARLYSLE Street does not offer units with in unit laundry.
Does 20219 CARLYSLE Street have a pool?
No, 20219 CARLYSLE Street does not have a pool.
Does 20219 CARLYSLE Street have accessible units?
No, 20219 CARLYSLE Street does not have accessible units.
Does 20219 CARLYSLE Street have units with dishwashers?
No, 20219 CARLYSLE Street does not have units with dishwashers.
Does 20219 CARLYSLE Street have units with air conditioning?
No, 20219 CARLYSLE Street does not have units with air conditioning.
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