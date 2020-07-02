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5612 CLIPPERT Street
Last updated July 2 2020 at 4:20 PM

5612 CLIPPERT Street

5612 Clippert Street · (313) 565-3200
COVID-19 Update
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Location

5612 Clippert Street, Dearborn Heights, MI 48125
Dearborn Heights

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,100

3 Bed · 1 Bath · 988 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
Unit Amenities
in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
SUPER CLEAN & COZY RANCH IN DEARBORN HEIGHTS! THIS HOME FEATURES 3 BEDROOMS, 1 FULL BATHROOM, SPACIOUS LIVING ROOM, BEAUTIFUL KITCHEN W/APPLIANCE (REFRIGERATOR, STOVE,WASHER,DRYER), COVERED PORCH & LARGE FENCED YARD GREAT FOR ENTERTAINMENT! All DATA IS APPROX. PLEASE PROVIDE CREDIT REPORT, RECENT PAY STUBS, AND ATTACHED RENTAL APPLICATION WITH OFFER. 1ST MONTHS RENT PLUS 1.5 MONTHS SECURITY DEPOSIT & NON-REFUNDABLE CLEANING FEE OF $200.00 DUE AT LEASING SIGNING. CALL FOR A PRIVATE SHOWING TODAY!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5612 CLIPPERT Street have any available units?
5612 CLIPPERT Street has a unit available for $1,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 5612 CLIPPERT Street have?
Some of 5612 CLIPPERT Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and range. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5612 CLIPPERT Street currently offering any rent specials?
5612 CLIPPERT Street is not currently offering any rent specials.
Is 5612 CLIPPERT Street pet-friendly?
No, 5612 CLIPPERT Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dearborn Heights.
Does 5612 CLIPPERT Street offer parking?
No, 5612 CLIPPERT Street does not offer parking.
Does 5612 CLIPPERT Street have units with washers and dryers?
Yes, 5612 CLIPPERT Street offers units with in unit laundry.
Does 5612 CLIPPERT Street have a pool?
No, 5612 CLIPPERT Street does not have a pool.
Does 5612 CLIPPERT Street have accessible units?
No, 5612 CLIPPERT Street does not have accessible units.
Does 5612 CLIPPERT Street have units with dishwashers?
No, 5612 CLIPPERT Street does not have units with dishwashers.
Does 5612 CLIPPERT Street have units with air conditioning?
No, 5612 CLIPPERT Street does not have units with air conditioning.
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