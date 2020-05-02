All apartments in Birmingham
Find more places like 555 S OLD WOODWARD.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Birmingham, MI
/
555 S OLD WOODWARD
Last updated May 2 2020 at 2:31 AM

555 S OLD WOODWARD

555 South Old Woodward Avenue · (248) 371-9999
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Birmingham
See all
3 Bedrooms
See all
1 Bedrooms
See all
Apartments with Hardwood Floors
See all
Apartments with Washer-Dryer
See all

Location

555 South Old Woodward Avenue, Birmingham, MI 48009
Birmingham

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 1405 · Avail. now

$2,276

Click to see floorplan

1 Bed · 1 Bath · 822 sqft

Report This Listing

Amenities

granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
24hr gym
microwave
Unit Amenities
carpet
dishwasher
granite counters
microwave
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
24hr gym
parking
lobby
555 is now accepting applications for unit # 1405 and a April 1st move-in. (Please be advised these apartment go very quickly.) 555 IS THE LANDMARK RESIDENTIAL BUILDING AND THE GATEWAY TO THE CITY'S CULTURE, SHOPPING, RESTAURANTS AND BISTROS ...ALL OF BIRMINGHAM IS AT YOUR DOORSTEP. THE "555" EXPERIENCE PROVIDES 15 FLOORS OF FLOOR-TO-CEILING WINDOWS WITH SPECTACULAR AND UNSURPASSED VIEWS...SUNRISE OR SUNSET, SOUTH TO CANADA, WEST TO MT. BRIGHTON, EAST AND WEST TO ALL OF THE SUBURBS. "555" HAS JUST COMPLETED A MASSIVE RENOVATION PROJECT PROVIDING GRANITE COUNTER TOPS KITCHEN / BATHS, GLASS / SHOWER, NEW APPLS & CABINETS, CARPETS, CALIFORNIA CLOSETS, NEW BUILDING FACADE INCLUSIVE OF NEW HALLWAYS AND LOBBY. 1405 INCLUDES 24 HOUR GYM PRIVILEGES, AND 1 PARKING SPACE (MORE ARE AVAILABLE). "555" IS HOME TO BIRMINGHAM'S POPULAR BISTRO THE "TRIPLE NICKEL". DIRECT ACCESS FROM "555" APTS...LIVE LIFE WELL!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 555 S OLD WOODWARD have any available units?
555 S OLD WOODWARD has a unit available for $2,276 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 555 S OLD WOODWARD have?
Some of 555 S OLD WOODWARD's amenities include granite counters, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 555 S OLD WOODWARD currently offering any rent specials?
555 S OLD WOODWARD isn't currently offering any rent specials.
Is 555 S OLD WOODWARD pet-friendly?
No, 555 S OLD WOODWARD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Birmingham.
Does 555 S OLD WOODWARD offer parking?
Yes, 555 S OLD WOODWARD does offer parking.
Does 555 S OLD WOODWARD have units with washers and dryers?
No, 555 S OLD WOODWARD does not offer units with in unit laundry.
Does 555 S OLD WOODWARD have a pool?
No, 555 S OLD WOODWARD does not have a pool.
Does 555 S OLD WOODWARD have accessible units?
No, 555 S OLD WOODWARD does not have accessible units.
Does 555 S OLD WOODWARD have units with dishwashers?
Yes, 555 S OLD WOODWARD has units with dishwashers.
Does 555 S OLD WOODWARD have units with air conditioning?
No, 555 S OLD WOODWARD does not have units with air conditioning.
Have a question for 555 S OLD WOODWARD?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Similar Pages

Birmingham 1 BedroomsBirmingham 2 Bedrooms
Birmingham 3 BedroomsBirmingham Apartments with Hardwood Floors
Birmingham Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Detroit, MIAnn Arbor, MIFarmington Hills, MISouthfield, MIWarren, MISterling Heights, MIRoyal Oak, MIWestland, MITroy, MIFlint, MIDearborn, MINovi, MI
Roseville, MIYpsilanti, MIRochester Hills, MIAuburn Hills, MIPontiac, MIMadison Heights, MIWyandotte, MIHighland Park, MIGarden City, MIFraser, MIGrosse Pointe, MIMount Clemens, MI
South Monroe, MIEastpointe, MIAllen Park, MISouthgate, MIRichmond, MILivonia, MIFlat Rock, MIGrosse Pointe Park, MITaylor, MILincoln Park, MIInkster, MIWalled Lake, MI

Apartments Near Colleges

Mott Community CollegeConcordia University-Ann Arbor
College for Creative StudiesLawrence Technological University
University of Michigan-Ann Arbor
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity