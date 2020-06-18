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Havre de Grace, MD
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528 CAMILLA STREET
Last updated June 17 2020 at 5:30 AM

528 CAMILLA STREET

528 Camilla Street · No Longer Available
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Location

528 Camilla Street, Havre de Grace, MD 21078
Central Havre de Grace

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
walk in closets
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 528 CAMILLA STREET have any available units?
528 CAMILLA STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Havre de Grace, MD.
What amenities does 528 CAMILLA STREET have?
Some of 528 CAMILLA STREET's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 528 CAMILLA STREET currently offering any rent specials?
528 CAMILLA STREET isn't currently offering any rent specials.
Is 528 CAMILLA STREET pet-friendly?
No, 528 CAMILLA STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Havre de Grace.
Does 528 CAMILLA STREET offer parking?
Yes, 528 CAMILLA STREET does offer parking.
Does 528 CAMILLA STREET have units with washers and dryers?
Yes, 528 CAMILLA STREET offers units with in unit laundry.
Does 528 CAMILLA STREET have a pool?
No, 528 CAMILLA STREET does not have a pool.
Does 528 CAMILLA STREET have accessible units?
No, 528 CAMILLA STREET does not have accessible units.
Does 528 CAMILLA STREET have units with dishwashers?
Yes, 528 CAMILLA STREET has units with dishwashers.
Does 528 CAMILLA STREET have units with air conditioning?
No, 528 CAMILLA STREET does not have units with air conditioning.
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