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729 FARNHAM PLACE
Last updated February 5 2020 at 2:31 AM

729 FARNHAM PLACE

729 Farnham Place · No Longer Available
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Location

729 Farnham Place, Bel Air North, MD 21014

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 729 FARNHAM PLACE have any available units?
729 FARNHAM PLACE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Bel Air North, MD.
What amenities does 729 FARNHAM PLACE have?
Some of 729 FARNHAM PLACE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 729 FARNHAM PLACE currently offering any rent specials?
729 FARNHAM PLACE is not currently offering any rent specials.
Is 729 FARNHAM PLACE pet-friendly?
No, 729 FARNHAM PLACE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Bel Air North.
Does 729 FARNHAM PLACE offer parking?
Yes, 729 FARNHAM PLACE offers parking.
Does 729 FARNHAM PLACE have units with washers and dryers?
Yes, 729 FARNHAM PLACE offers units with in unit laundry.
Does 729 FARNHAM PLACE have a pool?
No, 729 FARNHAM PLACE does not have a pool.
Does 729 FARNHAM PLACE have accessible units?
No, 729 FARNHAM PLACE does not have accessible units.
Does 729 FARNHAM PLACE have units with dishwashers?
Yes, 729 FARNHAM PLACE has units with dishwashers.
Does 729 FARNHAM PLACE have units with air conditioning?
No, 729 FARNHAM PLACE does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.
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