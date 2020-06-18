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Milton, MA
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Elevation at Crown Colony
Last updated June 18 2020 at 2:07 AM

Elevation at Crown Colony

7 Crown Street · (617) 388-8351
COVID-19 Update
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Location

7 Crown Street, Milton, MA 02186
Brush Hill

Price and availability

INFO PROVIDED BY Listanza

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$2,700

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1123 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
garage
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
garbage disposal
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
elevator
gym
parking
pool
pool table
bbq/grill
garage
package receiving
tennis court
Less than 1 mile from the Quincy/Adams MBTA station, so grab a seat on the Redline for a quick ride into Boston. Prefer to drive? We are located at the interchange of 93, Rt. 3, and 128, with easy access to Boston, just 8 miles away, the Cape and the Rt. 128 Tech. Corridor. ___________APARTMENT FEATURES_________ OPEN CONCEPT LIVING LUXURY KITCHENS WITH QUARTZ COUNTERTOPS VIDEO INTERCOM ACCESS SYSTEM LARGE OPEN FLOOR PLANS CENTRAL AIR CONDITIONING AND HEAT ENERGY STAR STAINLESS STEEL APPLIANCES IN UNIT WASHER AND DRYER DISHWASHER 9' AND 12' CEILINGS OPTIONAL DEN IN ONE BEDROOM APARTMENTS FULL FIRE SAFETY SPRINKLER SYSTEM DECK OR BALCONIES IN SELECT UNITS SUSTAINABLE VINYL PLANK FLOORING GATED COMMUNITY __________RESIDENTIAL FEATURES__________ HEATED, SALT-WATER POOL FITNESS CENTER/ AEROBIC STUDIO TENNIS COURT ICE SKATING RINK BIKE/WALKING/RUNNING TRAILS RESIDENT EVENTS CLUB HOUSE GARDEN CENTER POOL TABLE 2 FIRE PLACES MEDIA LOUNGE ________EVEN MORE______________ 3 PRIVATE WORK NOOKS EVENT SPACE SHUTTLE SERVICE PACKAGE ACCEPTANCE COMMON GRILLING AREA UNDERGROUND PARKING *PRICES SUBJECT TO CHANGE BASED ON EXACT MOVE IN DATE, LENGTH OF LEASE AND SPECIFIC FLOOR PLAN. *PICTURES REFLECT DIFFERENT FLOOR MODELS

Terms: One year lease

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does Elevation at Crown Colony have any available units?
Elevation at Crown Colony has a unit available for $2,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does Elevation at Crown Colony have?
Some of Elevation at Crown Colony's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is Elevation at Crown Colony currently offering any rent specials?
Elevation at Crown Colony isn't currently offering any rent specials.
Is Elevation at Crown Colony pet-friendly?
No, Elevation at Crown Colony is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Milton.
Does Elevation at Crown Colony offer parking?
Yes, Elevation at Crown Colony does offer parking.
Does Elevation at Crown Colony have units with washers and dryers?
Yes, Elevation at Crown Colony offers units with in unit laundry.
Does Elevation at Crown Colony have a pool?
Yes, Elevation at Crown Colony has a pool.
Does Elevation at Crown Colony have accessible units?
No, Elevation at Crown Colony does not have accessible units.
Does Elevation at Crown Colony have units with dishwashers?
Yes, Elevation at Crown Colony has units with dishwashers.
Does Elevation at Crown Colony have units with air conditioning?
Yes, Elevation at Crown Colony has units with air conditioning.
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