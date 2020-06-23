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Leawood, KS
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11625 Tomahawk Creek Pkwy #K
Last updated April 5 2019 at 5:05 PM

11625 Tomahawk Creek Pkwy #K

11625 Tomahawk Creek Parkway · No Longer Available
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Location

11625 Tomahawk Creek Parkway, Leawood, KS 66211

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
gym
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
clubhouse
gym
on-site laundry
parking
pool
garage
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11625 Tomahawk Creek Pkwy #K have any available units?
11625 Tomahawk Creek Pkwy #K doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Leawood, KS.
What amenities does 11625 Tomahawk Creek Pkwy #K have?
Some of 11625 Tomahawk Creek Pkwy #K's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11625 Tomahawk Creek Pkwy #K currently offering any rent specials?
11625 Tomahawk Creek Pkwy #K is not currently offering any rent specials.
Is 11625 Tomahawk Creek Pkwy #K pet-friendly?
No, 11625 Tomahawk Creek Pkwy #K is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Leawood.
Does 11625 Tomahawk Creek Pkwy #K offer parking?
Yes, 11625 Tomahawk Creek Pkwy #K offers parking.
Does 11625 Tomahawk Creek Pkwy #K have units with washers and dryers?
Yes, 11625 Tomahawk Creek Pkwy #K offers units with in unit laundry.
Does 11625 Tomahawk Creek Pkwy #K have a pool?
Yes, 11625 Tomahawk Creek Pkwy #K has a pool.
Does 11625 Tomahawk Creek Pkwy #K have accessible units?
No, 11625 Tomahawk Creek Pkwy #K does not have accessible units.
Does 11625 Tomahawk Creek Pkwy #K have units with dishwashers?
Yes, 11625 Tomahawk Creek Pkwy #K has units with dishwashers.
Does 11625 Tomahawk Creek Pkwy #K have units with air conditioning?
Yes, 11625 Tomahawk Creek Pkwy #K has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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