11625 Tomahawk Creek Pkwy #K

Amenities
2BR/2BA W/ ATTACHED GARAGE - FULL KITCHEN - FIRE PLACE- WASHER/DRYER - AMAZING COMPLEX AMENITIES - POOL, WORK OUT ROOM, CLUB HOUSE, TENNIS COURTS. PRIVATE SETTING IN BACK OF COMPLEX!
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RENT $1395 - 1 YEAR LEASE REQUIRED! NO PETS! NON-SMOKING UNIT!
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