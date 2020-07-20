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Kansas City, KS
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3301 North 103rd Terrace
Last updated April 23 2019 at 8:53 PM

3301 North 103rd Terrace

3301 North 103rd Terrace · No Longer Available
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Location

3301 North 103rd Terrace, Kansas City, KS 66109
I-435 West Kansas City

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
walk in closets
microwave
Unit Amenities
dishwasher
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
GREAT LOCATION AND MANY FEATURES TO OFFER, SIZEABLE 2 BEDROOM, 2 BATH DUPLEX, NEW PAINT, LARGE OPEN LIVING ROOM WHICH OPENS TO THE DINING AREA, SPACIOUS NEW ENTRYWAY AND KITCHEN FLOORING , STOVE, FRIDGE, DISHWASHER, BUILT-IN MICROWAVE WITH AMPLE CABINET AND COUNTER SPACE, GREAT FOR THE COOK OF THE HOME! MASTER BEDROOM WITH WALK-IN CLOSET AND MASTER BATH, COZY GUESTROOM WITH ACCESS TO HALL BATH, HUGE UNFINISHED WALK OUT BASEMENT WITH NO LACK OF STORAGE, UNIT BACKS UP TO WOODED VIEW, 2 CAR GARAGE, GREAT ACCESS TO I-435, MINUTES TO LEGENDS, CERNER, SPEEDWAY, HOLLYWOOD CASINO, 15 MINUTES TO AIRPORT AND BARRY RD/ZONA ROSA AREA, 20 MINUTES TO DOWNTOWN KANSAS CITY, 15 MINUTES TO DOWNTOWN KCK 2 YEAR LEASE PREFERRED, 12, 18 MONTH LEASE NEGOTIABLE 1 MONTH SECURITY DEPOSIT SMALL PET NEGOTIABLE CONTACT OUR LEASING DEPT CALL OR TEXT 913-777-8901
This property allows self guided viewing without an appointment. Contact for details.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3301 North 103rd Terrace have any available units?
3301 North 103rd Terrace doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Kansas City, KS.
How much is rent in Kansas City, KS?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Kansas City Rent Report.
What amenities does 3301 North 103rd Terrace have?
Some of 3301 North 103rd Terrace's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3301 North 103rd Terrace currently offering any rent specials?
3301 North 103rd Terrace is not currently offering any rent specials.
Is 3301 North 103rd Terrace pet-friendly?
Yes, 3301 North 103rd Terrace is pet friendly.
Does 3301 North 103rd Terrace offer parking?
Yes, 3301 North 103rd Terrace offers parking.
Does 3301 North 103rd Terrace have units with washers and dryers?
No, 3301 North 103rd Terrace does not offer units with in unit laundry.
Does 3301 North 103rd Terrace have a pool?
No, 3301 North 103rd Terrace does not have a pool.
Does 3301 North 103rd Terrace have accessible units?
No, 3301 North 103rd Terrace does not have accessible units.
Does 3301 North 103rd Terrace have units with dishwashers?
Yes, 3301 North 103rd Terrace has units with dishwashers.
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