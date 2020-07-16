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Vernon Hills, IL
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377 Jefferson Court
Last updated July 17 2020 at 2:13 AM

377 Jefferson Court

377 Jefferson Court · (847) 215-5555
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Location

377 Jefferson Court, Vernon Hills, IL 60061

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 377 · Avail. now

$1,500

2 Bed · 1 Bath · 1050 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 377 Jefferson Court have any available units?
377 Jefferson Court has a unit available for $1,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Vernon Hills, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Vernon Hills Rent Report.
What amenities does 377 Jefferson Court have?
Some of 377 Jefferson Court's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 377 Jefferson Court currently offering any rent specials?
377 Jefferson Court is not currently offering any rent specials.
Is 377 Jefferson Court pet-friendly?
No, 377 Jefferson Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Vernon Hills.
Does 377 Jefferson Court offer parking?
Yes, 377 Jefferson Court offers parking.
Does 377 Jefferson Court have units with washers and dryers?
Yes, 377 Jefferson Court offers units with in unit laundry.
Does 377 Jefferson Court have a pool?
No, 377 Jefferson Court does not have a pool.
Does 377 Jefferson Court have accessible units?
No, 377 Jefferson Court does not have accessible units.
Does 377 Jefferson Court have units with dishwashers?
Yes, 377 Jefferson Court has units with dishwashers.
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