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9013 West GRAND Avenue
Last updated June 15 2020 at 4:42 PM

9013 West GRAND Avenue

9013 West Grand Avenue · (773) 544-7790
COVID-19 Update
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Location

9013 West Grand Avenue, River Grove, IL 60171

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 2F · Avail. now

$1,350

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3 Bed · 2 Bath · 990 sqft

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Amenities

hardwood floors
dishwasher
recently renovated
air conditioning
oven
refrigerator
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
hardwood floors
oven
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
BRIGHT, SPACIOUS, REMODELED, 2ND FLOOR (TOP FLOOR) 3 BEDROOM 1-1/2 BATH W/ IT'S OWN HOT WATER TANK (NO WORRIES ABOUT RUNNING OUT OF HOT WATER), NEW HI-EFFICIENCY HEATING & CENTRAL AIR. CERAMIC TILE & MAPLE CABINETS IN THE KITCHEN WITH DISHWASHER. HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT. STORAGE SPACE INCLUDED. CONVENIENT COIN LAUNDRY ON 1ST FLOOR. MOVE-IN READY... STORE FRONT OFFICE SPACE ALSO AVAILABLE FOR RENT ON THE 1ST FLOOR MAKES THIS IDEAL FOR A LIVE/WORK ARRANGEMENT. EASY ACCESS TO DOWN-TOWN CHICAGO, OHARE AIRPORT, METRA, I-290 AND I-294. ONLY A FEW MINUTES FROM MANY GREAT COLLEGES AND UNIVERSITIES

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9013 West GRAND Avenue have any available units?
9013 West GRAND Avenue has a unit available for $1,350 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 9013 West GRAND Avenue have?
Some of 9013 West GRAND Avenue's amenities include hardwood floors, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9013 West GRAND Avenue currently offering any rent specials?
9013 West GRAND Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 9013 West GRAND Avenue pet-friendly?
No, 9013 West GRAND Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in River Grove.
Does 9013 West GRAND Avenue offer parking?
No, 9013 West GRAND Avenue does not offer parking.
Does 9013 West GRAND Avenue have units with washers and dryers?
No, 9013 West GRAND Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 9013 West GRAND Avenue have a pool?
No, 9013 West GRAND Avenue does not have a pool.
Does 9013 West GRAND Avenue have accessible units?
No, 9013 West GRAND Avenue does not have accessible units.
Does 9013 West GRAND Avenue have units with dishwashers?
Yes, 9013 West GRAND Avenue has units with dishwashers.
Does 9013 West GRAND Avenue have units with air conditioning?
Yes, 9013 West GRAND Avenue has units with air conditioning.
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