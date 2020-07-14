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1625 Woodcrest Circle
Last updated July 14 2020 at 9:43 PM

1625 Woodcrest Circle

1625 Woodcrest Circle · (847) 651-5624
COVID-19 Update
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Location

1625 Woodcrest Circle, Mundelein, IL 60060
Cambridge Country

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,850

2 Bed · 3 Bath · 1122 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
in unit laundry
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1625 Woodcrest Circle have any available units?
1625 Woodcrest Circle has a unit available for $1,850 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1625 Woodcrest Circle have?
Some of 1625 Woodcrest Circle's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1625 Woodcrest Circle currently offering any rent specials?
1625 Woodcrest Circle is not currently offering any rent specials.
Is 1625 Woodcrest Circle pet-friendly?
No, 1625 Woodcrest Circle is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Mundelein.
Does 1625 Woodcrest Circle offer parking?
Yes, 1625 Woodcrest Circle offers parking.
Does 1625 Woodcrest Circle have units with washers and dryers?
Yes, 1625 Woodcrest Circle offers units with in unit laundry.
Does 1625 Woodcrest Circle have a pool?
No, 1625 Woodcrest Circle does not have a pool.
Does 1625 Woodcrest Circle have accessible units?
No, 1625 Woodcrest Circle does not have accessible units.
Does 1625 Woodcrest Circle have units with dishwashers?
Yes, 1625 Woodcrest Circle has units with dishwashers.
Does 1625 Woodcrest Circle have units with air conditioning?
No, 1625 Woodcrest Circle does not have units with air conditioning.
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