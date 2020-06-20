All apartments in Lisle
Find more places like 3151 Willow Glen Court.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Lisle, IL
/
3151 Willow Glen Court
Last updated June 18 2020 at 3:05 AM

3151 Willow Glen Court

3151 Willow Glen Court · (630) 416-1140
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Lisle
See all
Apartments with Balcony
See all
Apartments with Parking
See all
2 Bedrooms
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

3151 Willow Glen Court, Lisle, IL 60532

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

5 Bedrooms

Unit 5 Bed · Avail. now

$4,500

Click to see floorplan

5 Bed · 5 Bath · 3403 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
gym
parking
garage
media room
THIS HOME WILL BE FRESHLY PAINTED AND NEW CARPET INSTALLED PRIOR TO MOVE IN!!MAGNIFICENT FORMER AIRHART MODEL HOME IN PRIME LOCATION! 2 STORY FOYER. OPEN FLOOR PLAN. KITCHEN WITH CHERRY CABINETS, GRANITE COUNTERS, LARGE BREAKFAST BAR & STAINLESS STEEL APPLIANCES. 2 STY FAMILY ROOM WITH BRICK FIREPLACE AND LOTS OF WINDOWS. FIRST FLOOR DEN. MASTER SUITE W/LUXURY BATH & HUGE SHOWER. BEDROOM 2 & BEDROOM 3 WITH JACK & JILL BATH. THE 4TH BEDROOM HAS A PRIVATE BATH. FABULOUS FINISHED BASEMENT WITH REC ROOM & LARGE WET BAR, MEDIA ROOM, EXERCISE ROOM, BEDROOM & FULL BATH. THE MEDIA ROOM HAS A 102 INCH PROJECTOR SCREEN. NEW FURNACE '20. NEW CENTRAL AIR '19. INGROUND SPRINKLERS. STEP OUTSIDE TO THE LARGE DECK WITH VIEWS OF THE STONE PATIO & EXTENSIVE LANDSCAPE. CLOSE TO LISLE & NAPERVILLE TRAIN. EASY ACCESS TO I-88 AND I-355.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3151 Willow Glen Court have any available units?
3151 Willow Glen Court has a unit available for $4,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3151 Willow Glen Court have?
Some of 3151 Willow Glen Court's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3151 Willow Glen Court currently offering any rent specials?
3151 Willow Glen Court isn't currently offering any rent specials.
Is 3151 Willow Glen Court pet-friendly?
No, 3151 Willow Glen Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lisle.
Does 3151 Willow Glen Court offer parking?
Yes, 3151 Willow Glen Court does offer parking.
Does 3151 Willow Glen Court have units with washers and dryers?
Yes, 3151 Willow Glen Court offers units with in unit laundry.
Does 3151 Willow Glen Court have a pool?
No, 3151 Willow Glen Court does not have a pool.
Does 3151 Willow Glen Court have accessible units?
No, 3151 Willow Glen Court does not have accessible units.
Does 3151 Willow Glen Court have units with dishwashers?
Yes, 3151 Willow Glen Court has units with dishwashers.
Does 3151 Willow Glen Court have units with air conditioning?
Yes, 3151 Willow Glen Court has units with air conditioning.
Have a question for 3151 Willow Glen Court?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Avant at the Arboretum
450 Warrenville Rd
Lisle, IL 60532
Lakeside Apartments
4800 Lake Trail Dr
Lisle, IL 60532
Green Trails
2800 Windsor Dr
Lisle, IL 60532

Similar Pages

Lisle 1 BedroomsLisle 2 Bedrooms
Lisle Apartments with BalconyLisle Apartments with Parking
Lisle Dog Friendly Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Chicago, ILNaperville, ILAurora, ILArlington Heights, ILSchaumburg, ILWheaton, ILLombard, ILMount Prospect, ILOak Park, ILJoliet, ILDes Plaines, ILPalatine, IL
Bolingbrook, ILElgin, ILDowners Grove, ILGlenview, ILElmhurst, ILSt. Charles, ILNorthbrook, ILElk Grove Village, ILBloomingdale, ILSkokie, ILOswego, ILBerwyn, IL
Hoffman Estates, ILWestmont, ILRolling Meadows, ILPlainfield, ILHanover Park, ILWheeling, ILNorth Aurora, ILLockport, ILMaywood, ILRoselle, ILWest Dundee, ILSouth Elgin, IL

Apartments Near Colleges

City Colleges of Chicago-Malcolm X CollegeChicago State University
Roosevelt UniversityUniversity of Chicago
City Colleges of Chicago-Kennedy-King College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity