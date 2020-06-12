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833 South Stough Street
Last updated June 12 2020 at 11:54 PM

833 South Stough Street

833 South Stough Street · (630) 929-1100
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Location

833 South Stough Street, Hinsdale, IL 60521

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

5 Bedrooms

Unit 5 Bed · Avail. now

$5,499

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5 Bed · 4 Bath · 4200 sqft

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Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
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recently renovated
Property Amenities
clubhouse
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 833 South Stough Street have any available units?
833 South Stough Street has a unit available for $5,499 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 833 South Stough Street have?
Some of 833 South Stough Street's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 833 South Stough Street currently offering any rent specials?
833 South Stough Street isn't currently offering any rent specials.
Is 833 South Stough Street pet-friendly?
No, 833 South Stough Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Hinsdale.
Does 833 South Stough Street offer parking?
Yes, 833 South Stough Street does offer parking.
Does 833 South Stough Street have units with washers and dryers?
Yes, 833 South Stough Street offers units with in unit laundry.
Does 833 South Stough Street have a pool?
Yes, 833 South Stough Street has a pool.
Does 833 South Stough Street have accessible units?
No, 833 South Stough Street does not have accessible units.
Does 833 South Stough Street have units with dishwashers?
Yes, 833 South Stough Street has units with dishwashers.
Does 833 South Stough Street have units with air conditioning?
No, 833 South Stough Street does not have units with air conditioning.
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