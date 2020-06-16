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537 East park Avenue
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537 East park Avenue

537 East Park Avenue · (773) 793-4233
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Location

537 East Park Avenue, Elmhurst, IL 60126

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,700

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3 Bed · 2 Bath · 1198 sqft

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Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 537 East park Avenue have any available units?
537 East park Avenue has a unit available for $2,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 537 East park Avenue have?
Some of 537 East park Avenue's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 537 East park Avenue currently offering any rent specials?
537 East park Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 537 East park Avenue pet-friendly?
No, 537 East park Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Elmhurst.
Does 537 East park Avenue offer parking?
Yes, 537 East park Avenue does offer parking.
Does 537 East park Avenue have units with washers and dryers?
No, 537 East park Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 537 East park Avenue have a pool?
No, 537 East park Avenue does not have a pool.
Does 537 East park Avenue have accessible units?
No, 537 East park Avenue does not have accessible units.
Does 537 East park Avenue have units with dishwashers?
Yes, 537 East park Avenue has units with dishwashers.
Does 537 East park Avenue have units with air conditioning?
Yes, 537 East park Avenue has units with air conditioning.
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