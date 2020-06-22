All apartments in Dolton
Find more places like 718 East SIBLEY Boulevard.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Dolton, IL
/
718 East SIBLEY Boulevard
Last updated June 18 2020 at 3:20 AM

718 East SIBLEY Boulevard

718 East Sibley Boulevard · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Dolton
See all
Cheap Places
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Garage
See all
2 Bedrooms
See all

Location

718 East Sibley Boulevard, Dolton, IL 60419

Amenities

w/d hookup
garage
recently renovated
ceiling fan
range
refrigerator
Unit Amenities
ceiling fan
range
refrigerator
w/d hookup
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
WE ARE NOW REVIEWING AN APPLICANT AS 6-16-20 --HOUSE READY FOR YOUR FAMILY!! NEW OWNER JUST PAINTED THROUGHOUT THE HOUSE, INSTALLED NEW KITCHEN COUNTER TOP AND SINK & FAUCET, PAINTED ALL THE CABINETS AND INSTALLED NEW HANDLES. STOVE & REFRIGERATOR INCLUDED. THE BATHROOM HAS NEW LIGHT FIXTURES, NEW MEDICINE CABINET. ALL HOUSE HAS NEW ELECTRICAL OUTLETS AND SWITCHES, TWO NEW CEILING FANS IN BEDROOMS INSTALLED, SOME NEW INTERIOR DOORS, AVAILABLE LAUNDRY HOOKUPS. ONE PARKING SPACE INCLUDED OUTSIDE. GARAGE AVAILABLE FOR ADDITIONAL FEE OF $50/MONTH. YOU WILL BE RESPONSIBLE FOR ALL THE UTILITIES INCLUDING WATER, YOU WILL CUT LAWN AND REMOVE SNOW. PROPERTY LOCATED 5 MINUTES FROM I-94, ACROSS FROM HIGH SCHOOL, CLOSE TO SHOPPING, CLOSE TO DOLTON PARK, CLOSE TO RESTAURANTS. MAKE YOUR APPOINTMENT TODAY!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 718 East SIBLEY Boulevard have any available units?
718 East SIBLEY Boulevard doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dolton, IL.
What amenities does 718 East SIBLEY Boulevard have?
Some of 718 East SIBLEY Boulevard's amenities include w/d hookup, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 718 East SIBLEY Boulevard currently offering any rent specials?
718 East SIBLEY Boulevard isn't currently offering any rent specials.
Is 718 East SIBLEY Boulevard pet-friendly?
No, 718 East SIBLEY Boulevard is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dolton.
Does 718 East SIBLEY Boulevard offer parking?
Yes, 718 East SIBLEY Boulevard does offer parking.
Does 718 East SIBLEY Boulevard have units with washers and dryers?
No, 718 East SIBLEY Boulevard does not offer units with in unit laundry.
Does 718 East SIBLEY Boulevard have a pool?
No, 718 East SIBLEY Boulevard does not have a pool.
Does 718 East SIBLEY Boulevard have accessible units?
No, 718 East SIBLEY Boulevard does not have accessible units.
Does 718 East SIBLEY Boulevard have units with dishwashers?
No, 718 East SIBLEY Boulevard does not have units with dishwashers.
Does 718 East SIBLEY Boulevard have units with air conditioning?
No, 718 East SIBLEY Boulevard does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
9 Red Flags to Help Millennials Spot Rental Scams
How to Write a Rental Reference Letter from a Landlord (sample letter)
Rent vs Buy: Advantages of Renting a Home as a Family
Lower Your Rent With This Sample Letter to Landlord
12 Questions To Ask When Renting An Apartment
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

14538 S Cottage Grove Ave
14538 Cottage Grove Ave
Dolton, IL 60419

Similar Pages

Dolton 1 BedroomsDolton 2 Bedrooms
Dolton Apartments with GarageDolton Cheap Places
Dolton Pet Friendly Places

Apartments For Rent in Nearby Cities

Chicago, ILEvanston, ILLombard, ILOak Park, ILJoliet, ILDes Plaines, ILBolingbrook, ILDowners Grove, ILGlenview, ILElmhurst, ILWoodridge, ILOrland Park, IL
Hammond, INRomeoville, ILPark Ridge, ILLisle, ILSkokie, ILBerwyn, ILBensenville, ILLa Grange, ILRichton Park, ILBurr Ridge, ILHarwood Heights, ILWillowbrook, IL
Broadview, ILCalumet Park, ILOakbrook Terrace, ILPark Forest, ILMorton Grove, ILForest Park, ILHighland, INHazel Crest, ILGriffith, INLansing, ILMidlothian, ILNiles, IL

Apartments Near Colleges

City Colleges of Chicago-Malcolm X CollegeChicago State University
Roosevelt UniversityUniversity of Chicago
City Colleges of Chicago-Kennedy-King College