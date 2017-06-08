All apartments in Des Plaines
Find more places like 177 Grove Avenue.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Des Plaines, IL
/
177 Grove Avenue
Last updated April 24 2020 at 12:33 AM

177 Grove Avenue

177 Grove Avenue · (847) 692-5522
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Des Plaines
See all
2 Bedrooms, 2 Bathrooms
See all
Pet Friendly Places
See all
2 Bedrooms
See all
Apartments with Move-in Specials
See all

Location

177 Grove Avenue, Des Plaines, IL 60016

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit D · Avail. now

$1,750

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 900 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
stainless steel
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
READY TO MOVE IN!! NEWER WINDOWS, NEWER PATIO DOOR, NEWER FLOORING, NEWER GARDEN WINDOW, NEWER STAINLESS STEEL REFRIGERATOR, STOVE AND MICROWAVE, FRESHLY PAINTED THROUGH OUT. IN UNIT WASHER AND DRYER. THIS 2ND FLOOR CONDO FEATURES A WOOD BURNING FIREPLACE, EAT IN AREA IN KITCHEN THAT HAS A GARDEN WINDOW OVERLOOKING LOVELY GREEN SPACE, SEPARATE DINING ROOM, 2 LARGE CLOSETS IN MASTER BEDROOM, WALK IN SHOWER IN MASTER BATHROOM. 2ND BEDROOM HAS LARGE CLOSET, 2ND BATH HAS TUB WITH SHOWER. 1 CAR GARAGE PARKING AND LARGE FLOOR TO CEILING STORAGE LOCKER. LOVELY, PEACEFUL SETTING CLOSE TO DOWNTOWN DES PLAINES, SHOPPING, RESTAURANTS, TRANSPORTATION AND EXPRESSWAYS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 177 Grove Avenue have any available units?
177 Grove Avenue has a unit available for $1,750 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Des Plaines, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Des Plaines Rent Report.
What amenities does 177 Grove Avenue have?
Some of 177 Grove Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 177 Grove Avenue currently offering any rent specials?
177 Grove Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 177 Grove Avenue pet-friendly?
No, 177 Grove Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Des Plaines.
Does 177 Grove Avenue offer parking?
Yes, 177 Grove Avenue does offer parking.
Does 177 Grove Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 177 Grove Avenue offers units with in unit laundry.
Does 177 Grove Avenue have a pool?
No, 177 Grove Avenue does not have a pool.
Does 177 Grove Avenue have accessible units?
No, 177 Grove Avenue does not have accessible units.
Does 177 Grove Avenue have units with dishwashers?
Yes, 177 Grove Avenue has units with dishwashers.
Have a question for 177 Grove Avenue?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Kingston Pointe
1646 River St
Des Plaines, IL 60016
Buckingham Place
750 E. Northwest Highway
Des Plaines, IL 60016
The Monarch
150 NE River Road
Des Plaines, IL 60016
Renew Five Ninety Five
595 S. Des Plaines River Rd
Des Plaines, IL 60016
Ellison Des Plaines
1555 Ellinwood Ave
Des Plaines, IL 60016

Similar Pages

Des Plaines 1 BedroomsDes Plaines 2 Bedrooms
Des Plaines 2 Bedrooms, 2 BathroomsDes Plaines Pet Friendly Places
Des Plaines Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Chicago, ILNaperville, ILAurora, ILEvanston, ILWaukegan, ILArlington Heights, ILSchaumburg, ILWheaton, ILLombard, ILMount Prospect, ILOak Park, IL
Palatine, ILBolingbrook, ILElgin, ILDowners Grove, ILGlenview, ILElmhurst, ILSt. Charles, ILWoodridge, ILGlendale Heights, ILBuffalo Grove, ILCarol Stream, IL
Vernon Hills, ILPark Ridge, ILLisle, ILNorthbrook, ILElk Grove Village, ILBloomingdale, ILSkokie, ILGurnee, ILAlgonquin, ILBerwyn, IL

Apartments Near Colleges

Oakton Community CollegeCity Colleges of Chicago-Malcolm X College
Chicago State UniversityRoosevelt University
University of Chicago
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity