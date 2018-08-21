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1611 ASHLAND Avenue
Last updated February 5 2020 at 2:19 AM

1611 ASHLAND Avenue

1611 Ashland Avenue · (847) 692-5522
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Location

1611 Ashland Avenue, Des Plaines, IL 60016

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 301 · Avail. now

$1,800

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2 Bed · 2 Bath · 1200 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1611 ASHLAND Avenue have any available units?
1611 ASHLAND Avenue has a unit available for $1,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Des Plaines, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Des Plaines Rent Report.
What amenities does 1611 ASHLAND Avenue have?
Some of 1611 ASHLAND Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1611 ASHLAND Avenue currently offering any rent specials?
1611 ASHLAND Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 1611 ASHLAND Avenue pet-friendly?
No, 1611 ASHLAND Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Des Plaines.
Does 1611 ASHLAND Avenue offer parking?
Yes, 1611 ASHLAND Avenue does offer parking.
Does 1611 ASHLAND Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 1611 ASHLAND Avenue offers units with in unit laundry.
Does 1611 ASHLAND Avenue have a pool?
No, 1611 ASHLAND Avenue does not have a pool.
Does 1611 ASHLAND Avenue have accessible units?
No, 1611 ASHLAND Avenue does not have accessible units.
Does 1611 ASHLAND Avenue have units with dishwashers?
Yes, 1611 ASHLAND Avenue has units with dishwashers.
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