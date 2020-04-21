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207 South York Road
Last updated June 13 2020 at 1:47 AM

207 South York Road

207 South York Road · (773) 209-8497
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Location

207 South York Road, Bensenville, IL 60106

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$3,500

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3 Bed · 4 Bath · 2000 sqft

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
hardwood floors
garage
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
fireplace
hardwood floors
patio / balcony
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 207 South York Road have any available units?
207 South York Road has a unit available for $3,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 207 South York Road have?
Some of 207 South York Road's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 207 South York Road currently offering any rent specials?
207 South York Road isn't currently offering any rent specials.
Is 207 South York Road pet-friendly?
No, 207 South York Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Bensenville.
Does 207 South York Road offer parking?
Yes, 207 South York Road does offer parking.
Does 207 South York Road have units with washers and dryers?
No, 207 South York Road does not offer units with in unit laundry.
Does 207 South York Road have a pool?
No, 207 South York Road does not have a pool.
Does 207 South York Road have accessible units?
No, 207 South York Road does not have accessible units.
Does 207 South York Road have units with dishwashers?
No, 207 South York Road does not have units with dishwashers.
Does 207 South York Road have units with air conditioning?
No, 207 South York Road does not have units with air conditioning.
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