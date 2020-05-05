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Peachtree Corners, GA
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3436 Lockmed Drive
Last updated June 7 2020 at 2:12 AM

3436 Lockmed Drive

3436 Lockmed Drive · (678) 525-5280
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Location

3436 Lockmed Drive, Peachtree Corners, GA 30092

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,000

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3 Bed · 4 Bath · 2948 sqft

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Amenities

hardwood floors
dishwasher
garage
stainless steel
clubhouse
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Unit Amenities
carpet
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3436 Lockmed Drive have any available units?
3436 Lockmed Drive has a unit available for $2,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3436 Lockmed Drive have?
Some of 3436 Lockmed Drive's amenities include hardwood floors, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3436 Lockmed Drive currently offering any rent specials?
3436 Lockmed Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 3436 Lockmed Drive pet-friendly?
No, 3436 Lockmed Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Peachtree Corners.
Does 3436 Lockmed Drive offer parking?
Yes, 3436 Lockmed Drive does offer parking.
Does 3436 Lockmed Drive have units with washers and dryers?
No, 3436 Lockmed Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 3436 Lockmed Drive have a pool?
No, 3436 Lockmed Drive does not have a pool.
Does 3436 Lockmed Drive have accessible units?
No, 3436 Lockmed Drive does not have accessible units.
Does 3436 Lockmed Drive have units with dishwashers?
Yes, 3436 Lockmed Drive has units with dishwashers.
Does 3436 Lockmed Drive have units with air conditioning?
No, 3436 Lockmed Drive does not have units with air conditioning.
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