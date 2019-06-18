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Panthersville, GA
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3138 Cedar Crest Way
Last updated June 18 2019 at 6:16 AM

3138 Cedar Crest Way

3138 Cedar Crest Way · No Longer Available
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Location

3138 Cedar Crest Way, Panthersville, GA 30034
Panthersville

Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
parking
stainless steel
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3138 Cedar Crest Way have any available units?
3138 Cedar Crest Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Panthersville, GA.
What amenities does 3138 Cedar Crest Way have?
Some of 3138 Cedar Crest Way's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3138 Cedar Crest Way currently offering any rent specials?
3138 Cedar Crest Way is not currently offering any rent specials.
Is 3138 Cedar Crest Way pet-friendly?
No, 3138 Cedar Crest Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Panthersville.
Does 3138 Cedar Crest Way offer parking?
Yes, 3138 Cedar Crest Way offers parking.
Does 3138 Cedar Crest Way have units with washers and dryers?
Yes, 3138 Cedar Crest Way offers units with in unit laundry.
Does 3138 Cedar Crest Way have a pool?
No, 3138 Cedar Crest Way does not have a pool.
Does 3138 Cedar Crest Way have accessible units?
No, 3138 Cedar Crest Way does not have accessible units.
Does 3138 Cedar Crest Way have units with dishwashers?
Yes, 3138 Cedar Crest Way has units with dishwashers.
Does 3138 Cedar Crest Way have units with air conditioning?
No, 3138 Cedar Crest Way does not have units with air conditioning.
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