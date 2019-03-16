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Irondale, GA
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10437 Irongate Lane
Last updated March 16 2019 at 4:53 PM

10437 Irongate Lane

10437 Irongate Ln · No Longer Available
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Location

10437 Irongate Ln, Irondale, GA 30238
Irondale

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
air conditioning
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
accepts section 8
on-site laundry
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garage
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WE ACCEPT SECTION 8 TENANTS, HOUSING VOUCHER PARTICIPANTS AND SELF PAYING TENANTS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10437 Irongate Lane have any available units?
10437 Irongate Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irondale, GA.
What amenities does 10437 Irongate Lane have?
Some of 10437 Irongate Lane's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10437 Irongate Lane currently offering any rent specials?
10437 Irongate Lane is not currently offering any rent specials.
Is 10437 Irongate Lane pet-friendly?
No, 10437 Irongate Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irondale.
Does 10437 Irongate Lane offer parking?
Yes, 10437 Irongate Lane offers parking.
Does 10437 Irongate Lane have units with washers and dryers?
No, 10437 Irongate Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 10437 Irongate Lane have a pool?
No, 10437 Irongate Lane does not have a pool.
Does 10437 Irongate Lane have accessible units?
No, 10437 Irongate Lane does not have accessible units.
Does 10437 Irongate Lane have units with dishwashers?
Yes, 10437 Irongate Lane has units with dishwashers.
Does 10437 Irongate Lane have units with air conditioning?
Yes, 10437 Irongate Lane has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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