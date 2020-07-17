All apartments in Gwinnett County
Find more places like 5863 KRIM Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Gwinnett County, GA
/
5863 KRIM Drive
Last updated July 15 2020 at 10:10 AM

5863 KRIM Drive

5863 Krim Dr · No Longer Available
Report This Listing

Location

5863 Krim Dr, Gwinnett County, GA 30084

Amenities

granite counters
dishwasher
garage
fireplace
microwave
range
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
range
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
LOCATION! NEW HOME! NEW SUB! BRICK FRONT.2 STORY FOYER W/HARDWOODS,OPEN & BRIGHT FLOORPLAN,BEDROOM OR OFFICE ON MAIN W/FULL BATH,OPEN KITCHEN W/STAINED CABINETS & GRANITE COUNTERTOP W/SS APPLIANCES,OPEN FAMILY ROOM W/FIREPLACE & VIEW OF BEAUTIFULLY LANDSCAPED BACKYARD.OVERSIZED MASTER & BATHROOM SUITE W/LOTS OF CLOSETS LARGE SECONDARY BEDROOMS W/HIGH CEILINGS,LARGE 2 CAR GARAGE SIDE ENTRY, EXTRA WIDE DRIVEWAY, FENCED IN BACKYARD WILL BE INSTALL WITHIN 30DAYS.EASY ACCESS TO 85,29,285,JIMMY CARTER,INDIAN TRAIL,SCHOOLS,SHOPS,RESTAURANT,MALLS,ETC.ALL ELECTRIC HOME.MUST SEE!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5863 KRIM Drive have any available units?
5863 KRIM Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gwinnett County, GA.
What amenities does 5863 KRIM Drive have?
Some of 5863 KRIM Drive's amenities include granite counters, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5863 KRIM Drive currently offering any rent specials?
5863 KRIM Drive is not currently offering any rent specials.
Is 5863 KRIM Drive pet-friendly?
No, 5863 KRIM Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Gwinnett County.
Does 5863 KRIM Drive offer parking?
Yes, 5863 KRIM Drive offers parking.
Does 5863 KRIM Drive have units with washers and dryers?
No, 5863 KRIM Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 5863 KRIM Drive have a pool?
No, 5863 KRIM Drive does not have a pool.
Does 5863 KRIM Drive have accessible units?
No, 5863 KRIM Drive does not have accessible units.
Does 5863 KRIM Drive have units with dishwashers?
Yes, 5863 KRIM Drive has units with dishwashers.
Does 5863 KRIM Drive have units with air conditioning?
No, 5863 KRIM Drive does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
What is a Duplex Apartment? Are They Right For Me?
What are Security Deposits? Everything Renters Should Know
How Do I Find an Apartment Fast?
5 Tips for Finding the Perfect Roommate
Pamper Your Pup With These Great Apartment Pet Amenities
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Columns at Club Drive
3920 Club Dr
Duluth, GA 30096
Arbors at Breckinridge
2100 Arbor Dr NW
Duluth, GA 30096
Cortland Duluth
1335 Herrington Road
Duluth, GA 30044
The Atlantic Howell Station
3655 Peachtree Industrial Blvd
Duluth, GA 30096
Sugarloaf Summit
1887 Duluth Hwy
Lawrenceville, GA 30043
Century at the Ballpark
1110 Ballpark Lane
Lawrenceville, GA 30043
Gables Morningside
550 Rock Springs Rd
Atlanta, GA 30043
The Retreat at Arc Way
4025 Arc Way
Norcross, GA 30093

Similar Pages

Gwinnett County Pet Friendly Places
Gwinnett County Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Atlanta, GASandy Springs, GAMarietta, GARoswell, GAAthens, GAAlpharetta, GASmyrna, GALawrenceville, GADuluth, GAJohns Creek, GADunwoody, GAKennesaw, GA
Decatur, GANewnan, GAStockbridge, GAGainesville, GACanton, GANorcross, GAGrayson, GASnellville, GALoganville, GABuford, GASugar Hill, GAMilton, GA
Braselton, GAFlowery Branch, GASuwanee, GADoraville, GANorth Decatur, GAClarkston, GAChamblee, GAScottdale, GALilburn, GABelvedere Park, GAAvondale Estates, GATucker, GA

Apartments Near Colleges

Clark Atlanta UniversityGeorgia State University
University of GeorgiaLife University
Morehouse College