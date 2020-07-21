304 MossyCup Drive

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WOW!! GORGEOUS CUSTOM BUILT STEPLESS RANCH WITH ATTENTION TO DETAIL/ UPGRADES GALLORE/ GREAT LOCATION/ - THIS IS A CUSTOM BUILT CRAFTSMAN STYLE......STEPLESS...GORGEOUS RANCH HOME......WITH ALL THE UPGRADES.
HOME IS BUILT IN POPULAR NEW SUBDIVISION....BEAUTIFUL HOMES, GORGEOUS LANDSCAPING AND COMMUNITY POOL AND PLAY GROUND.
GORGEOUS........ STEPLESS RANCH WITH ALL THE UPGRADES....WITH ATTENTION TO DETAIL.
CUSTOM BUILT HOME AND OWNER THOUGHT OF EVERYTHING. THIS HOME IS A ONE OWNER HOME.OWNER HAS TAKEN PRIDE IN THIS HOME AND IT SHOWS.
THIS IS A....NO PET POLICY HOME!!!....NO EXCEPTIONS!!
THIS IS ALSO A NO SMOKING HOME. NO SMOKING ALLOWED IN OR AROUND THE HOME....NO EXCEPTIONS!!
THIS IS A....NO PET POLICY HOME!!!....NO EXCEPTIONS!!
HOME OFFERS SPECTACULAR SUPER LARGE LIVINGROOM WITH GORGEOUS HARDWOOD FLOORS, BEAUTIFUL SUPER HIGH CIELINGS, DRAMATIC CUSTOM COLUMNS, DESIGN WALLS AND COFFER CEILING. FORMAL DINING ROOM IS SPACIOUS WITH HUGE WALL OF WINDOWS, TRANSOM WINDOWS AT TOP AND ELEGANT TRIM.
AMAZING GOURMET KITCHEN WITH GORGEOUS UPGRADED CABINETS, BEAUTIFUL GRANITE COUNTERS WITH AMAZING GRANITE ISLAND - ( A CHEF'S DRREAM ) AND TILE BACK SPLASH AND HARDWOOD FLOORS.
************UPGRADED STAINLESS STEEL APPLIANCES INCLUDED***********
STOVE, FRIGERATOR, DISHWASHER, AND ABOVE THE COUNTER MOCROWAVE
HOME ALSO OFFERS HUGE CUSTOM ISLAND BAR OVERLOOKING ADDITIONAL FAMILY ROOM OR DEN AND FRENCH DOORS OVERLOOKING PRIVATE COVERED PATIO AREA - GREAT FOR ENTERTAINING. HOME HAS A 2 CAR GARAGE WITH PLENTY OF SPACE FOR STORAGE.
HOME OFFERS EXTRAORDINARY DININGROOM WITH LARGE PICTURE WINDOWS, ELEGANT TRIM, CUSTOM COLUMNS AND COFFER CEILINGS.
THE MASTER BEDROOM IS SUPER SPACIOUS WITH LARGE PICTURE WINDOWS AND AN ADDITIONAL SITTING AREA - GREAT AS AN OFFICE AREA OR SITTING ROOM. GORGEOUS TREY CEILINGS AND SUPER....SUPER LARGE WALK IN CLOSET.
THE OTHER BEDROOMS ARE LOCATED ON THE OTHER SIDE OF THE HOME WHICH IS GREAT FOR PRIVACY.
THESE ROOMS ARE SPACIOUS WITH LARGE CLOSETS TOO.
COME SEE THIS AWESOME.....CUSTOM BUILT STEPLESS RANCH WITH ALL THE UPGRADES.
HOME IS IN THE POPULAR SOUGHT AFTER FAIRBURN - JUST A FEW MINUTES FROM THE MALL, RESTAURANTS AND SHOPPING. SUPER CLOSE TO EVERYTHING. ALSO EASY COMMUTE TO AIRPORT, ATLANTA, THE NORTHSIDE AND THE SOUTHSIDE USING BACK ROADS OR INTERSTATE.
HURRY......WON'T LAST LONG......WILL LEASE QUICKLY...PROBABLY TO THE FIRST PERSON WHO SEES IT.
SCHOOLS:
RENAISSANCE ELEMENTARY
RENAISSANCE MIDDLE
LANGSTON HUGES HIGH
REQUIREMENTS:
1. No Evictions
2. 5 Years Current Rental History ( you must be on the lease or own your own home) Rental history does not include renting from family/friends. We verify all address on credit report
3. If you have a bankruptcy or a foreclosure you will be charged a double deposit including last month's rent
4. Must Make 3x's the rent
5. We do not Accept Sec 8 or Housing Vouchers
6. We also run a credit and Background check
7. Must be on your Job at least a year or previous job at least 2 years
*Applications are non-refundable
IF YOU WOULD LIKE TO SEE MORE PICTURES OF THIS HOME OR OTHER HOMES, PLEASE VISIT OUR WEBSITE AT www.RentWithHeritage.com
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HURRY!!!.....THIS IS A GREAT HOME AND IT WILL LEASE QUICKLY.
APPLICATIONS ARE NOT ON A FIRST COME FIRST SERVE BASIS (O.C.G.A 10-GA-6) REQUIRES BROKERS TO PRESENT ALL OFFERS TO LEASE TO THE LANDLORD/OWNER. THE LANDLORD RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT THE BEST OFFER BASED ON ECONOMIC CONSIDERATIONS. THESE CONSIDERATIONS INCLUDE, BUT NOT LIMITED TO, THE MOVE-IN DATE OF THE APPLICANT, THE RENTAL RATE OFFERED BY THE APPLICANT, ANY CONCESSIONS REQUESTED BY THE APPLICANT, AND THE CREDITWORTHINESS OF THE APPLICANT. APPLICANTS ACKNOWLEDGE THAT THE APPLICATION FEE IS NON-REFUNDABLE, NO EXCEPTIONS.
HERITAGE HOME RENTALS
8329 Office Park Drive
Douglasville, GA 30134
678-540-8650 OFFICE
678-540-8602- FAX
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No Pets Allowed
(RLNE4988261)