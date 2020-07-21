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304 MossyCup Drive
Last updated July 11 2019 at 10:15 AM

304 MossyCup Drive

304 Mossycup Drive · No Longer Available
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Location

304 Mossycup Drive, Fulton County, GA 30213

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
range
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
playground
pool
garage
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SCHOOLS:
RENAISSANCE ELEMENTARY
RENAISSANCE MIDDLE
LANGSTON HUGES HIGH

REQUIREMENTS:
1. No Evictions
2. 5 Years Current Rental History ( you must be on the lease or own your own home) Rental history does not include renting from family/friends. We verify all address on credit report
3. If you have a bankruptcy or a foreclosure you will be charged a double deposit including last month's rent
4. Must Make 3x's the rent
5. We do not Accept Sec 8 or Housing Vouchers
6. We also run a credit and Background check
7. Must be on your Job at least a year or previous job at least 2 years
*Applications are non-refundable

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HURRY!!!.....THIS IS A GREAT HOME AND IT WILL LEASE QUICKLY.

APPLICATIONS ARE NOT ON A FIRST COME FIRST SERVE BASIS (O.C.G.A 10-GA-6) REQUIRES BROKERS TO PRESENT ALL OFFERS TO LEASE TO THE LANDLORD/OWNER. THE LANDLORD RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT THE BEST OFFER BASED ON ECONOMIC CONSIDERATIONS. THESE CONSIDERATIONS INCLUDE, BUT NOT LIMITED TO, THE MOVE-IN DATE OF THE APPLICANT, THE RENTAL RATE OFFERED BY THE APPLICANT, ANY CONCESSIONS REQUESTED BY THE APPLICANT, AND THE CREDITWORTHINESS OF THE APPLICANT. APPLICANTS ACKNOWLEDGE THAT THE APPLICATION FEE IS NON-REFUNDABLE, NO EXCEPTIONS.

HERITAGE HOME RENTALS
8329 Office Park Drive
Douglasville, GA 30134
678-540-8650 OFFICE
678-540-8602- FAX
www.RentWithHeritage.com

No Pets Allowed

(RLNE4988261)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 304 MossyCup Drive have any available units?
304 MossyCup Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fulton County, GA.
What amenities does 304 MossyCup Drive have?
Some of 304 MossyCup Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 304 MossyCup Drive currently offering any rent specials?
304 MossyCup Drive is not currently offering any rent specials.
Is 304 MossyCup Drive pet-friendly?
No, 304 MossyCup Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fulton County.
Does 304 MossyCup Drive offer parking?
Yes, 304 MossyCup Drive offers parking.
Does 304 MossyCup Drive have units with washers and dryers?
No, 304 MossyCup Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 304 MossyCup Drive have a pool?
Yes, 304 MossyCup Drive has a pool.
Does 304 MossyCup Drive have accessible units?
No, 304 MossyCup Drive does not have accessible units.
Does 304 MossyCup Drive have units with dishwashers?
Yes, 304 MossyCup Drive has units with dishwashers.
Does 304 MossyCup Drive have units with air conditioning?
No, 304 MossyCup Drive does not have units with air conditioning.
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