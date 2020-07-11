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Dunwoody, GA
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2383 Ledgewood Drive
Last updated July 16 2020 at 11:40 PM

2383 Ledgewood Drive

2383 Ledgewood Drive · No Longer Available
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Location

2383 Ledgewood Drive, Dunwoody, GA 30338

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
walk in closets
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2383 Ledgewood Drive have any available units?
2383 Ledgewood Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dunwoody, GA.
What amenities does 2383 Ledgewood Drive have?
Some of 2383 Ledgewood Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2383 Ledgewood Drive currently offering any rent specials?
2383 Ledgewood Drive is not currently offering any rent specials.
Is 2383 Ledgewood Drive pet-friendly?
No, 2383 Ledgewood Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dunwoody.
Does 2383 Ledgewood Drive offer parking?
Yes, 2383 Ledgewood Drive offers parking.
Does 2383 Ledgewood Drive have units with washers and dryers?
Yes, 2383 Ledgewood Drive offers units with in unit laundry.
Does 2383 Ledgewood Drive have a pool?
Yes, 2383 Ledgewood Drive has a pool.
Does 2383 Ledgewood Drive have accessible units?
No, 2383 Ledgewood Drive does not have accessible units.
Does 2383 Ledgewood Drive have units with dishwashers?
Yes, 2383 Ledgewood Drive has units with dishwashers.
Does 2383 Ledgewood Drive have units with air conditioning?
Yes, 2383 Ledgewood Drive has units with air conditioning.
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