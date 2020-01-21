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Belvedere Park, GA
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1714 San Gabriel Avenue
Last updated January 21 2020 at 10:28 PM

1714 San Gabriel Avenue

1714 San Gabriel Avenue · No Longer Available
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Location

1714 San Gabriel Avenue, Belvedere Park, GA 30032
Belvedere Park

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
extra storage
fireplace
granite counters
in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
alarm system
parking
bbq/grill
garage
LOCATION!! NEAR EAST LAKE & MINUTES FROM DOWNTOWN DECATUR'S HOPPING RESTAURANT & ENTERTAINMENT SCENE! RENOVATED BUNGALOW RANCH W/ BEAUTIFUL KITCHEN & HUGE 2 CAR GARAGE FOR ADDITIONAL STORAGE. STAINED CABINETS W/ GRANITE COUNTERS, CUSTOM TILE BACK SPLASH, PANTRY, DESK, NEW STAINLESS APPLIANCES, INC/ REFRIGERATOR & STACKABLE WASHER & DRYER. FRESHLY PAINTED INSIDE AND OUT, RECENTLY RENOVATED BATH W/ TILE SHOWER SURROUNDS & DESIGNER TOUCHES. NEW HVAC, NEW ALARM SYS, NEW PRIVACY FENCE. HUGE FRONT DECK W/ BUILT IN SEATING FOR BBQ ENTERTAINING. DON'T MISS, THIS HOME WON'T LAST

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1714 San Gabriel Avenue have any available units?
1714 San Gabriel Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Belvedere Park, GA.
What amenities does 1714 San Gabriel Avenue have?
Some of 1714 San Gabriel Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1714 San Gabriel Avenue currently offering any rent specials?
1714 San Gabriel Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 1714 San Gabriel Avenue pet-friendly?
No, 1714 San Gabriel Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Belvedere Park.
Does 1714 San Gabriel Avenue offer parking?
Yes, 1714 San Gabriel Avenue offers parking.
Does 1714 San Gabriel Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 1714 San Gabriel Avenue offers units with in unit laundry.
Does 1714 San Gabriel Avenue have a pool?
No, 1714 San Gabriel Avenue does not have a pool.
Does 1714 San Gabriel Avenue have accessible units?
No, 1714 San Gabriel Avenue does not have accessible units.
Does 1714 San Gabriel Avenue have units with dishwashers?
Yes, 1714 San Gabriel Avenue has units with dishwashers.
Does 1714 San Gabriel Avenue have units with air conditioning?
Yes, 1714 San Gabriel Avenue has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.
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