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Belvedere Park, GA
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1403 Peachcrest Road
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

1403 Peachcrest Road

1403 Peachcrest Road · No Longer Available
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Location

1403 Peachcrest Road, Belvedere Park, GA 30032

Amenities

on-site laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
RECENTLY RENOVATED, 3BEDROOM 2 BATH RANCH. MASTER BATH IS AMAZING ! MARBLE STONE, DOUBLE VANITY, HUGE SHOWER! SECONDARY BATH ALSO MARBLE. KITCHEN HAS SINGLE FARM SINK, GRANITE, STAINLESS APPLIANCES INCLUDING GAS RANGE. HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT. SEPARATE LAUNDRY ROOM AND LARGE PANTRY! KITCHEN HAS VIEW TO LIVING-ROOM AND DINING ROOM.HOUSE HAS A HUGE BACKYARD, THIS 4 SIDED BRICK HOME IS CLOSE TO DOWNTOWN DECATUR AND ATLANTA. SECURITY SYSTEM INSTALLED. THIS IS NOT YOUR EVERYDAY REMODEL, EVERYTHING HERE IS TOP OF THE LINE. YOUR CLIENTS WILL LOVE IT

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1403 Peachcrest Road have any available units?
1403 Peachcrest Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Belvedere Park, GA.
What amenities does 1403 Peachcrest Road have?
Some of 1403 Peachcrest Road's amenities include on-site laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1403 Peachcrest Road currently offering any rent specials?
1403 Peachcrest Road is not currently offering any rent specials.
Is 1403 Peachcrest Road pet-friendly?
No, 1403 Peachcrest Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Belvedere Park.
Does 1403 Peachcrest Road offer parking?
Yes, 1403 Peachcrest Road offers parking.
Does 1403 Peachcrest Road have units with washers and dryers?
No, 1403 Peachcrest Road does not offer units with in unit laundry.
Does 1403 Peachcrest Road have a pool?
No, 1403 Peachcrest Road does not have a pool.
Does 1403 Peachcrest Road have accessible units?
No, 1403 Peachcrest Road does not have accessible units.
Does 1403 Peachcrest Road have units with dishwashers?
Yes, 1403 Peachcrest Road has units with dishwashers.
Does 1403 Peachcrest Road have units with air conditioning?
No, 1403 Peachcrest Road does not have units with air conditioning.
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