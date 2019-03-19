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Sun City Center, FL
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15539 Telford Spring Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

15539 Telford Spring Drive

15539 Telford Spring Dr · No Longer Available
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Location

15539 Telford Spring Dr, Sun City Center, FL 33573

Amenities

in unit laundry
dogs allowed
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
in unit laundry
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
dogs allowed
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15539 Telford Spring Drive have any available units?
15539 Telford Spring Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Sun City Center, FL.
What amenities does 15539 Telford Spring Drive have?
Some of 15539 Telford Spring Drive's amenities include in unit laundry, dogs allowed, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15539 Telford Spring Drive currently offering any rent specials?
15539 Telford Spring Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 15539 Telford Spring Drive pet-friendly?
Yes, 15539 Telford Spring Drive is pet friendly.
Does 15539 Telford Spring Drive offer parking?
No, 15539 Telford Spring Drive does not offer parking.
Does 15539 Telford Spring Drive have units with washers and dryers?
Yes, 15539 Telford Spring Drive offers units with in unit laundry.
Does 15539 Telford Spring Drive have a pool?
No, 15539 Telford Spring Drive does not have a pool.
Does 15539 Telford Spring Drive have accessible units?
No, 15539 Telford Spring Drive does not have accessible units.
Does 15539 Telford Spring Drive have units with dishwashers?
No, 15539 Telford Spring Drive does not have units with dishwashers.
Does 15539 Telford Spring Drive have units with air conditioning?
No, 15539 Telford Spring Drive does not have units with air conditioning.
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