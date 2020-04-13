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Port Salerno, FL
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4931 SE Anchor Avenue
Last updated April 13 2020 at 8:24 AM

4931 SE Anchor Avenue

4931 Southeast Anchor Avenue · (772) 882-8560
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Location

4931 Southeast Anchor Avenue, Port Salerno, FL 34997
Port Salerno

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

7 Bedrooms

Unit 7 Bed · Avail. now

$7,000

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7 Bed · 14 Bath · 1811 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
ice maker
Unit Amenities
dishwasher
furnished
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
accessible
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 100 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4931 SE Anchor Avenue have any available units?
4931 SE Anchor Avenue has a unit available for $7,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 4931 SE Anchor Avenue have?
Some of 4931 SE Anchor Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4931 SE Anchor Avenue currently offering any rent specials?
4931 SE Anchor Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 4931 SE Anchor Avenue pet-friendly?
No, 4931 SE Anchor Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Port Salerno.
Does 4931 SE Anchor Avenue offer parking?
Yes, 4931 SE Anchor Avenue does offer parking.
Does 4931 SE Anchor Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 4931 SE Anchor Avenue offers units with in unit laundry.
Does 4931 SE Anchor Avenue have a pool?
No, 4931 SE Anchor Avenue does not have a pool.
Does 4931 SE Anchor Avenue have accessible units?
Yes, 4931 SE Anchor Avenue has accessible units.
Does 4931 SE Anchor Avenue have units with dishwashers?
Yes, 4931 SE Anchor Avenue has units with dishwashers.
Does 4931 SE Anchor Avenue have units with air conditioning?
No, 4931 SE Anchor Avenue does not have units with air conditioning.
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