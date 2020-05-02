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Odessa, FL
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1410 Villa Capri Cir # 1-308
Last updated June 16 2020 at 10:12 PM

1410 Villa Capri Cir # 1-308

1410 Villa Capri Circle · No Longer Available
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Location

1410 Villa Capri Circle, Odessa, FL 33556
Tuscano at Suncoast

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
recently renovated
gym
pool
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
clubhouse
gym
pool
bbq/grill
media room
2 BED 3.5 BATH PLUS A LOFT CONDO IN A GATED COMMUNITY. 3RD FLOOR UNIT W/WOODEN DECK PATIO OVERLOOKING A SCENIC POND & COMMUNITY POOL. OPEN & SPACIOUS FLOOR PLAN, SPIRAL STAIRCASE, CEILING FANS, VAULTED CEILINGS & MORE UPGRADES GALORE! KITCHEN FEATURES BREAKFAST BAR, CLOSET PANTRY, REFRIGERATOR, RANGE, DISHWASHER, MICROWAVE. COMMUNITY OFFERS TWO POOLS, FITNESS ROOM, CLUBHOUSE, THEATER ROOM, BARBECUE/GRILL AREAS, ETC. CLOSE PROXIMITY TO SUNCOAST PARKWAY/VETERANS EXPRESSWAY, SHOPPING, RESTAURANTS AND SCHOOLS. EASY COMMUTING TO DOWNTOWN TAMPA, ST. PETE, CLEARWATER AND BRANDON. PROPERTY MANAGED BY LICENSED TAMPA PROPERTY MANAGER. PETS ALLOWED- BREED RESTRICTED! NON REFUNDABLE PET FEE IS ASSESSED FOR ONE PET. OWNER RESERVES THE RIGHT TO CHARGE ADDITIONAL FEES FOR ADDITIONAL PETS AND WEIGHT/SIZE OF PET. Tenants must apply and be approved through the HOA. WATER INCLUDED AT AN ADDITIONAL FLAT RATE MONTHLY CHARGE OF $45.00

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1410 Villa Capri Cir # 1-308 have any available units?
1410 Villa Capri Cir # 1-308 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Odessa, FL.
What amenities does 1410 Villa Capri Cir # 1-308 have?
Some of 1410 Villa Capri Cir # 1-308's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1410 Villa Capri Cir # 1-308 currently offering any rent specials?
1410 Villa Capri Cir # 1-308 isn't currently offering any rent specials.
Is 1410 Villa Capri Cir # 1-308 pet-friendly?
Yes, 1410 Villa Capri Cir # 1-308 is pet friendly.
Does 1410 Villa Capri Cir # 1-308 offer parking?
No, 1410 Villa Capri Cir # 1-308 does not offer parking.
Does 1410 Villa Capri Cir # 1-308 have units with washers and dryers?
No, 1410 Villa Capri Cir # 1-308 does not offer units with in unit laundry.
Does 1410 Villa Capri Cir # 1-308 have a pool?
Yes, 1410 Villa Capri Cir # 1-308 has a pool.
Does 1410 Villa Capri Cir # 1-308 have accessible units?
No, 1410 Villa Capri Cir # 1-308 does not have accessible units.
Does 1410 Villa Capri Cir # 1-308 have units with dishwashers?
Yes, 1410 Villa Capri Cir # 1-308 has units with dishwashers.
Does 1410 Villa Capri Cir # 1-308 have units with air conditioning?
No, 1410 Villa Capri Cir # 1-308 does not have units with air conditioning.
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