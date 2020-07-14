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Keystone, FL
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4524 Perdita Ln
Last updated July 14 2020 at 7:40 AM

4524 Perdita Ln

4524 Perdita Lane · (813) 317-9301
COVID-19 Update
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Location

4524 Perdita Lane, Keystone, FL 33558
Villa Rosa

Price and availability

INFO PROVIDED BY Propertyware

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$1,975

4 Bed · 2 Bath · 2200 sqft

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Amenities

w/d hookup
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
garbage disposal
hardwood floors
ice maker
microwave
refrigerator
walk in closets
w/d hookup
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
bbq/grill
garage
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$60 App Fee/Adult, $300 Non-Refundable Pet Fee Per Pet, Security Deposit Equal to One Month's Rent, $75 Tenant Processing Fee Per Household After Acceptance.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4524 Perdita Ln have any available units?
4524 Perdita Ln has a unit available for $1,975 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 4524 Perdita Ln have?
Some of 4524 Perdita Ln's amenities include w/d hookup, hardwood floors, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4524 Perdita Ln currently offering any rent specials?
4524 Perdita Ln is not currently offering any rent specials.
Is 4524 Perdita Ln pet-friendly?
Yes, 4524 Perdita Ln is pet friendly.
Does 4524 Perdita Ln offer parking?
Yes, 4524 Perdita Ln offers parking.
Does 4524 Perdita Ln have units with washers and dryers?
No, 4524 Perdita Ln does not offer units with in unit laundry.
Does 4524 Perdita Ln have a pool?
No, 4524 Perdita Ln does not have a pool.
Does 4524 Perdita Ln have accessible units?
No, 4524 Perdita Ln does not have accessible units.
Does 4524 Perdita Ln have units with dishwashers?
Yes, 4524 Perdita Ln has units with dishwashers.
Does 4524 Perdita Ln have units with air conditioning?
Yes, 4524 Perdita Ln has units with air conditioning.
Interested in 4524 Perdita Ln?
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