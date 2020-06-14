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Key Vista, FL
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2902 PUNTA PALMA COURT
Last updated June 14 2020 at 2:39 AM

2902 PUNTA PALMA COURT

2902 Punta Palma Court · No Longer Available
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Location

2902 Punta Palma Court, Key Vista, FL 34691
Key Vista

Amenities

granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
gym
parking
pool
garage
tennis court
volleyball court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2902 PUNTA PALMA COURT have any available units?
2902 PUNTA PALMA COURT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Key Vista, FL.
What amenities does 2902 PUNTA PALMA COURT have?
Some of 2902 PUNTA PALMA COURT's amenities include granite counters, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2902 PUNTA PALMA COURT currently offering any rent specials?
2902 PUNTA PALMA COURT isn't currently offering any rent specials.
Is 2902 PUNTA PALMA COURT pet-friendly?
No, 2902 PUNTA PALMA COURT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Key Vista.
Does 2902 PUNTA PALMA COURT offer parking?
Yes, 2902 PUNTA PALMA COURT does offer parking.
Does 2902 PUNTA PALMA COURT have units with washers and dryers?
No, 2902 PUNTA PALMA COURT does not offer units with in unit laundry.
Does 2902 PUNTA PALMA COURT have a pool?
Yes, 2902 PUNTA PALMA COURT has a pool.
Does 2902 PUNTA PALMA COURT have accessible units?
No, 2902 PUNTA PALMA COURT does not have accessible units.
Does 2902 PUNTA PALMA COURT have units with dishwashers?
Yes, 2902 PUNTA PALMA COURT has units with dishwashers.
Does 2902 PUNTA PALMA COURT have units with air conditioning?
No, 2902 PUNTA PALMA COURT does not have units with air conditioning.
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