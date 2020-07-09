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Fish Hawk, FL
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6036 FISHHAWK CROSSING BLVD, #6036,
Last updated January 20 2020 at 2:14 PM

6036 FISHHAWK CROSSING BLVD, #6036,

6036 Fishhawk Crossing Boulevard · No Longer Available
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Location

6036 Fishhawk Crossing Boulevard, Fish Hawk, FL 33547
Fishhawk

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
pet friendly
garage
stainless steel
Unit Amenities
extra storage
granite counters
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
pet friendly
basketball court
clubhouse
gym
on-site laundry
parking
pool
garage
tennis court
LUXURY CONDO AT FISHHAWK RANCH - Please call Joe Alvarez @ (813) 956-5465 for more information on this home. STUNNING 2 BEDROOM, 2 BATH 2ND STORY UNIT WITH OFFICE (WHICH COULD BE USED AS A 3RD BEDROOM). FRONT BALCONY OVERLOOKS PARK SQUARE AND YOU ALSO HAVE A REAR SCREENED BALCONY! ENJOY CONCERTS AND EVENTS, WALK TO PARKS, POOLS AND RESTAURANTS. 2-CAR TANDEM GARAGE, EXTRA STORAGE SPACE AND LAUNDRY ROOM ARE DOWNSTAIRS. EVERYTHING ELSE IS UP! DELIGHTFUL LIGHT AND BRIGHT KITCHEN WITH GRANITE COUNTERS AND 42" WOOD CABINETS WITH STAINLESS STEEL APPLIANCES AND COUNTER BAR. BATHS HAVE GRANITE AND DECORATIVE TILE AS WELL. NEWER BARN DOORS, COMPUTER NOOK, BOOKSHELVES AND MANY ARCHITECTURAL DETAILS THROUGHOUT THIS BEAUTY. At time of move-in, a $75 tenant processing fee will be due along with rent and any deposit(s).

No Cats Allowed

(RLNE5273301)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6036 FISHHAWK CROSSING BLVD, #6036, have any available units?
6036 FISHHAWK CROSSING BLVD, #6036, doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fish Hawk, FL.
What amenities does 6036 FISHHAWK CROSSING BLVD, #6036, have?
Some of 6036 FISHHAWK CROSSING BLVD, #6036,'s amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6036 FISHHAWK CROSSING BLVD, #6036, currently offering any rent specials?
6036 FISHHAWK CROSSING BLVD, #6036, is not currently offering any rent specials.
Is 6036 FISHHAWK CROSSING BLVD, #6036, pet-friendly?
Yes, 6036 FISHHAWK CROSSING BLVD, #6036, is pet friendly.
Does 6036 FISHHAWK CROSSING BLVD, #6036, offer parking?
Yes, 6036 FISHHAWK CROSSING BLVD, #6036, offers parking.
Does 6036 FISHHAWK CROSSING BLVD, #6036, have units with washers and dryers?
No, 6036 FISHHAWK CROSSING BLVD, #6036, does not offer units with in unit laundry.
Does 6036 FISHHAWK CROSSING BLVD, #6036, have a pool?
Yes, 6036 FISHHAWK CROSSING BLVD, #6036, has a pool.
Does 6036 FISHHAWK CROSSING BLVD, #6036, have accessible units?
No, 6036 FISHHAWK CROSSING BLVD, #6036, does not have accessible units.
Does 6036 FISHHAWK CROSSING BLVD, #6036, have units with dishwashers?
No, 6036 FISHHAWK CROSSING BLVD, #6036, does not have units with dishwashers.
Does 6036 FISHHAWK CROSSING BLVD, #6036, have units with air conditioning?
No, 6036 FISHHAWK CROSSING BLVD, #6036, does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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